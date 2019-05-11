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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
11.05.2019 - 08:54, Son Güncelleme:

Tüm ekipler seferber oldu... Arama çalışmaları yeniden başladı

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Bayburt-Trabzon arasında bulunan Soğanlı Dağı'ndaki yol açma çalışmalarını takip ederken Derebaşı Virajları'nda bastığı kar kütlesinin kopması sonucu uçuruma yuvarlanan AA Bayburt muhabiri Abdulkadir Nişancı'yı arama çalışmalarına yeniden başlandı.

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  • Uçurumdan yuvarlanan kayıp gazeteciyi arama çalışmaları yeniden başladı
  • Uçurumdan yuvarlanan kayıp gazeteciyi arama çalışmaları yeniden başladı
  • Uçurumdan yuvarlanan kayıp gazeteciyi arama çalışmaları yeniden başladı
  • Uçurumdan yuvarlanan kayıp gazeteciyi arama çalışmaları yeniden başladı
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Dün gün boyu aranan ve havanın kararmasıyla sonlandırılan arama çalışmalarına bugün havanın aydınlanmasıyla yeniden başlandı. Nişancı'nın düştüğü bölgeye gelen AFAD, UMKE, jandarma ve sağlık ekipleri, arama kurtarma çalışmalarını sürdürüyor. 
Bu arada, ekipler dalgıç adamlar yardımıyla bugün ağırlıklı olarak arama kurtarma çalışmalarını derede sürdürecek. 

Olay:
 
AA Bayburt muhabiri Abdulkadir Nişancı dün Derebaşı mevkiinde Karayolları tarafından sürdürülen yol açma çalışmalarını görüntülerken ayağının kayması sonucu saat 12.00 sularında uçuruma yuvarlandı. 

AFAD, UMKE, 112, Jandarma, Karayolları, Özel İdare başta olmak üzere ilgili bütün ekiplerin süratle olay mahalline yönlendirildi. 
Ekipler arama yapılan bölgede Nişancı'nın fotoğraf makinesi, kamerası ve kimliğini buldu. 

Nişancı'nın bulunması amacıyla Erzurum'dan da İl Jandarma Komutanlığına bağlı arama kurtarmada uzman 6 kişilik özel ekip helikopterle bölgeye gönderildi. Bu ekip ile çalışmalarına destek olması için jandarma arama kurtarma köpeği "Gurbet" de bölgeye götürüldü.

Erzurum'dan ayrıca AFAD'dan 5 kişilik tam donanımlı eğitmen düzeyindeki özel dağcı ekip de arama çalışmalarına katılmak için Bayburt'a sevk edildi. 

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