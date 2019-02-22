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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Enver Fatih TIKIR- Muammer İRTEM/BURSA, (DHA)
22.02.2019 - 11:37, Son Güncelleme:

Tüm dünyada aranıyorlardı! Adliyeye getirildiler

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BURSA’da, geçen pazar, terör örgütü DEAŞ’a yönelik soruşturma kapsamında, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ile İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin gerçekleştirdiği ortak operasyonda gözaltına alınan ve Interpol tarafından da ’kırmızı bülten’le arandıkları bildirilen 2 kadın terörist, adliyeye sevk edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve MİT ekiplerinin terör örgütü DEAŞ’a yönelik ortak yürüttükleri istihbarat çalışmalarında, bazı örgüt üyelerinin Mudanya ilçesindeki evde saklandığı tespit edildi. Ekipler, 17 Şubat Pazar sabahı erken saatlerde eve operasyon düzenledi.

Operasyonda, ikisi de ’kırmızı bülten’ ile aranan ve yurda giriş yasağı bulunan L.F., üzerinde sahte yabancı tanıtma belgesiyle, yine hakkında yurda giriş yasağı bulunan Fas asıllı S.D., üzerinde sahte kimlik belgesiyle yakalandı. 2 kadın teröristi evlerinde saklayan ve yardım eden Irak asıllı Hollanda vatandaşı A.K. ile M.O.Q. da gözaltına alındı. Gözaltına alınan 2 DEAŞ’lı teröristin, Suriye’de terör örgütünün faaliyetlerine katıldığı ve bir süre önce kaçarak Türkiye’ye girdikleri, daha sonra Mudanya’daki evde saklandıkları belirtildi. 4 şüpheli, ifadeleri alınmak üzere Bursa Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.

Teröristler L.F. ve S.D. gözaltı süresinin dolmasının ardından bugün adliyeye sevk edildi. Diğer 2 şüphelinin sorgularının sürdüğü belirtildi.

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