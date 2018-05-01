Tüm çetesi çökertildi

Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Erhan Timuroğlu’nun adamlarına yönelik yürüttüğü teknik ve fiziki takipte 12 isim belirledi. Adresleri belirlenen çete üyelerine yönelik önceki gün Özel Harekat Timleri desteğinde operasyon düzenlendi. 12 çete üyesi yakalandı. Adreslerde yapılan aramalarda 3 tabanca ele geçti. 12 kişi yapılan sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne götürüldü.

ARANIRKEN SUÇA KARIŞMIŞTI

Erhan Timuroğlu, Danıştay saldırısı ve Cumhuriyet Gazetesi'nin bombalanması olaylarına karışmaktan 8 yıl cezaevinde kaldı. Tahliye olduktan sonra 28 Şubat 2017'de bankacı kız kardeşi Ceylan Timuroğlu'nu, ortağıyla ilişki yaşadığı gerekçesiyle silahla öldürdü.

Erhan Timuroğlu, kız kardeşini öldürdükten sonra kayıplara karıştı. Polisin her yerde aradığı Timuroğlu, kendisine haraç vermeyen bir işadamını tehdit etti ve ev ile işyerini kurşunladı. Öldürdüğü kız kardeşinin sevgilisi olduğunu öne sürdüğü B.T.’nin galerisine saldırı düzenledi. Çatışma çıkınca kaçtı. İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Timuroğlu’yla birlikte hareket eden hırsızlık çetesini yakaladı. Bu operasyonla etrafındaki çember iyice daralan Erhan Timuroğlu Sancaktepe’de gizlendiği sitede yakalandı. Operasyonda 2 kalaşnikof ve 1 tabanca ele geçirildi.

Erhan Timuroğlu, yargılandığı davada "kardeşini kasten öldürmek" suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı. Sanığın sabıkalı geçmişi, kişilik özellikleri, fiilden sonraki davranışları ve yargılama sürecindeki davranışları gerekçesi ile bu cezadan herhangi bir indirime gitmeyen mahkeme, "kanuna aykırı silah ve mermi taşıma" suçundan da sanığa 1 yıl 3 ay hapis ve 600 TL adli para cezası verdi.

Timuroğlu’nun avukatı Murat Ayhan Gürdoğan, Ceylan Timuroğlu'nun ağabeyinin evli olan arkadaşı B.T: ile birlikte yaşadığını öne sürerek, "Maktul arsızca, umarsızca üste çıkmaya çalışmış, alttan almamıştır. Adeta ağabeyine kendini bilerek öldürtmek suretiyle intihar etmiştir" demişti.

Erhan Timuroğlu'nun babası Adem Timuroğlu da "Moralim bozuk, hiçbir şey söyleyemeyeceğim. Biz ağırlaştırılmış beklemiyorduk ama ağırlaştırılmış verildi. İtiraz yolu olacak" demişti.