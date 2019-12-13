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Tülay Kumaşçı kimdir ve hangi bölüm mezunudur?
Tülay Kumaşçı, Adnan Oktar'a yakınlığı ile bilinen isimler arasında yer almaktadır. Bir süredir cezaevinde bulunan Tülay Kumaşçı, adli kontrol talebiyle serbest bırakıldı. Peki, Tülay Kumaşçı kimdir? İşte, o isim hakkında bazı bilgiler
Tülay Kumaşçı, son günlerde araştırılan isimler arasında yer almaya devam ediyor. İTÜ Matematik Mühendisliği mezunu olan Tülay Kumaşçı, Adnan Oktar tarafından ‘bacı’ olarak adlandırılıyordu. Kumaşçı’nın polisin operasyon yaptığı gün kayıplara karıştığı arandığı iddiaları ortaya atılmıştı.
1.71 boyunda olan Tülay Kumaşçı'nın yaşı tam olarak bilinmemektedir.
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