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YÄ±l 1948. GÃ¼nlerden 1 MayÄ±s... Rotatifler, TÃ¼rk basÄ±n tarihine damgasÄ±nÄ± vuracak HÃ¼rriyet iÃ§in dÃ¶nÃ¼yor ve TÃ¼rkiyeyeni bir gazeteye uyanÄ±yor.

1 MayÄ±s 1948â€™de okuyucusuyla buluÅŸan HÃ¼rriyet, ilk gÃ¼nden bu yana "TarafsÄ±z ve kaynaÄŸÄ±ndan doÄŸru haber" ilkesinden Ã¶dÃ¼n vermeksizin yayÄ±n yaÅŸamÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rmekte, sektÃ¶rÃ¼nÃ¼n Ã¶ncÃ¼ ve Ã¶rnek gazetesi konumunu daha da Ã¶teye gÃ¶tÃ¼rerek kÃ¼resel bir medya markasÄ± olma iddiasÄ±yla geleceÄŸe uzanmaktadÄ±r.

O gÃ¼nden bugÃ¼ne, ilk gÃ¼nkÃ¼ heyecanÄ± yitirmeden, "her sabah yeni bir gÃ¼n baÅŸlar ve rotatifler dÃ¶ner" anlayÄ±ÅŸÄ±yla kurumsallaÅŸan HÃ¼rriyet, bugÃ¼n TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã§ok okunan gazetelerinden biri ve Ã§ok sesli bir toplumun aynasÄ±dÄ±r. Birkitle gazetesi olarak, TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã¼cra kÃ¶ÅŸesindeki kahvehanelerden, ev kadÄ±nlarÄ±nÄ±n mutfaÄŸÄ±na dek geniÅŸ bir okur kitlesiyle buluÅŸmakta, basÄ±lÄ± gazetesiyle her gÃ¼n 1,4 milyon kiâ€‹ÅŸiye ulaÅŸmaktadÄ±r. KÃ¼reselleÅŸen dÃ¼nya, deÄŸiÅŸen gazetecilik anlayÄ±ÅŸÄ± Ã§erÃ§evesinde her platformda okurlarÄ± ve paydaÅŸlarÄ±yla iletiÅŸim halinde olmayÄ± ilke edinenHÃ¼rriyet basÄ±lÄ± gazetenin yanÄ± sÄ±ra web-cep- tabletâ€™den de gÃ¼nde milyonlarca kiÅŸiye eriÅŸmekte, â€‹â€‹â€‹68.yÄ±lÄ±nda gÃ¼nlÃ¼kortalama 3.â€‹3 milyon ziyaretÃ§iye ulaÅŸmaktadÄ±r.

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ANKARA
07.03.2019 - 08:30, Son GÃ¼ncelleme:

TÜÄ°Kâ€™ten rakamlarla kadÄ±nlar

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TÜÄ°Kâ€™ten rakamlarla kadÄ±nlar

TÃ¼rkiye nÃ¼fusunun yÃ¼zde 50.2â€™sini erkekler, yÃ¼zde 49.8â€™ini kadÄ±nlar oluÅŸturuyor. KadÄ±nlarÄ±n istihdama katÄ±lma oranÄ± yÃ¼zde 28.9, ilk evlenme yaÅŸÄ± ortalamasÄ± 24.8. Åžirketlerde Ã¼st dÃ¼zey ve orta kademe yÃ¶neticilerin yÃ¼zde 17.3â€™Ã¼ kadÄ±n...

TÃœRKÄ°YE Ä°statistik Kurumu (TÃœÄ°K), rakamlarla TÃ¼rkiyeâ€™deki kadÄ±nlarÄ±n durumuna iliÅŸkin bir Ã§alÄ±ÅŸma yayÄ±nladÄ±. Ã‡alÄ±ÅŸmadan bazÄ± baÅŸlÄ±klar ÅŸÃ¶yle:

- Beklenen yaÅŸam sÃ¼resi Ã¼lke geneli iÃ§in 78 yÄ±l olurken, erkeklerde 75.3, kadÄ±nlar ise 80.8 yÄ±l.

- TÃ¼rkiyeâ€™de 2017 yÄ±lÄ±nda, 25 ve daha yukarÄ± yaÅŸta olan ve en az bir eÄŸitim dÃ¼zeyini tamamlayanlarÄ±n toplam nÃ¼fus iÃ§indeki oranÄ± yÃ¼zde 89.5â€™i bulurken, bu oran erkeklerde yÃ¼zde 95.5, kadÄ±nlarda ise yÃ¼zde 83.6.

- 2017 yÄ±lÄ±nda, TÃ¼rkiyeâ€™de 15 ve daha yukarÄ± yaÅŸtaki istihdam edilenlerin oranÄ± yÃ¼zde 47.1 olurken, bu oran erkeklerde yÃ¼zde 65.6â€™ya kadar Ã§Ä±ktÄ±, kadÄ±nlarda ise yÃ¼zde 28.9â€™da kaldÄ±.

- Ä°ÅŸ gÃ¼cÃ¼ne katÄ±lÄ±m oranlarÄ± okuryazar olmayan kadÄ±nlarda yÃ¼zde 15.9, lise altÄ± eÄŸitimli kadÄ±nlarda yÃ¼zde 27.7, lise mezunu kadÄ±nlarda yÃ¼zde 34.3, mesleki veya teknik lise mezunu kadÄ±nlarda yÃ¼zde 42.6, yÃ¼ksekÃ¶ÄŸretim mezunu kadÄ±nlarda oranÄ± yÃ¼zde 72.7 oldu. TarÄ±m sektÃ¶rÃ¼nde kadÄ±nlarÄ±n istihdam oranÄ± yÃ¼zde 28.3, hizmet sektÃ¶rÃ¼nde yÃ¼zde 56.1, sanayi sektÃ¶rÃ¼nde yÃ¼zde 15.6 olarak belirlendi.

PROFESÃ–R ORANI YÃœZDE 31.2

- KadÄ±n profesÃ¶r oranÄ± 2008-2009 Ã¶ÄŸretim yÄ±lÄ±nda yÃ¼zde 27.4 iken, 2017-2018 Ã¶ÄŸretim yÄ±lÄ±nda yÃ¼zde 31.2 oldu. DoÃ§ent kadÄ±n oranÄ± yÃ¼zde 38.8, Ã¶ÄŸretim gÃ¶revlisi kadrosunda gÃ¶rev yapan kadÄ±n oranÄ± ise yÃ¼zde 50.2.

- 2009 yÄ±lÄ±nda kadÄ±n bÃ¼yÃ¼kelÃ§i oranÄ± yÃ¼zde 10.8 iken bu oran geÃ§en yÄ±l yÃ¼zde 22.1 olarak belirlendi.

- Åžirketlerde Ã¼st dÃ¼zey ve orta kademe yÃ¶netici kadÄ±n oranÄ± 2012 yÄ±lÄ±nda yÃ¼zde 14.4 iken, 2017 yÄ±lÄ±nda yÃ¼zde 17.3 oldu.

- Ä°lk evliliÄŸini 2018 yÄ±lÄ±nda yapmÄ±ÅŸ olan kadÄ±nlarÄ±n ortalama evlenme yaÅŸÄ± 24.8 iken bu yaÅŸ erkeklerde 27.8. Ä°lk evlenme yaÅŸÄ±nÄ±n en yÃ¼ksek olduÄŸu il, erkeklerde 30.8, kadÄ±nlarda 27.6 ile Tunceli. Ä°lk evlenme yaÅŸÄ±nÄ±n en dÃ¼ÅŸÃ¼k olduÄŸu iller erkeklerde 25.9â€™la ÅžanlÄ±urfa ve Afyonkarahisar, kadÄ±nlarda 21.9â€™la AÄŸrÄ± oldu.Â  Â Â Â Â 

- 16-74 yaÅŸ grubundaki bireylerin internet kullanÄ±m oranÄ± yÃ¼zde 71.9â€™a Ã§Ä±ktÄ±.Â  Bu oran, erkeklerde yÃ¼zde 79.2, kadÄ±nlarda yÃ¼zde 64.7.

KADINLAR DAHA MUTLUÂ Â Â

- 2018 yÄ±lÄ±nda mutlu olduÄŸunu beyan eden bireylerin oranÄ± yÃ¼zde 53.4 oldu. Erkeklerde mutluluk oranÄ± yÃ¼zde 49.6 iken kadÄ±nlarda bu oran yÃ¼zde 57. Evlilerin yÃ¼zde 56.3â€™Ã¼, evli olmayanlarÄ±n ise yÃ¼zde 46.7â€™si mutlu. Evli erkeklerin yÃ¼zde 51.6â€™sÄ±, evli kadÄ±nlarÄ±n yÃ¼zde 60.7â€™si mutlu olduklarÄ±nÄ± beyan etti. Â Â Â Â Â Â Â  m ANKARA

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