TÃœRKÄ°YE Ä°statistik Kurumu (TÃœÄ°K), rakamlarla TÃ¼rkiyeâ€™deki kadÄ±nlarÄ±n durumuna iliÅŸkin bir Ã§alÄ±ÅŸma yayÄ±nladÄ±. Ã‡alÄ±ÅŸmadan bazÄ± baÅŸlÄ±klar ÅŸÃ¶yle:

- Beklenen yaÅŸam sÃ¼resi Ã¼lke geneli iÃ§in 78 yÄ±l olurken, erkeklerde 75.3, kadÄ±nlar ise 80.8 yÄ±l.

- TÃ¼rkiyeâ€™de 2017 yÄ±lÄ±nda, 25 ve daha yukarÄ± yaÅŸta olan ve en az bir eÄŸitim dÃ¼zeyini tamamlayanlarÄ±n toplam nÃ¼fus iÃ§indeki oranÄ± yÃ¼zde 89.5â€™i bulurken, bu oran erkeklerde yÃ¼zde 95.5, kadÄ±nlarda ise yÃ¼zde 83.6.

- 2017 yÄ±lÄ±nda, TÃ¼rkiyeâ€™de 15 ve daha yukarÄ± yaÅŸtaki istihdam edilenlerin oranÄ± yÃ¼zde 47.1 olurken, bu oran erkeklerde yÃ¼zde 65.6â€™ya kadar Ã§Ä±ktÄ±, kadÄ±nlarda ise yÃ¼zde 28.9â€™da kaldÄ±.

- Ä°ÅŸ gÃ¼cÃ¼ne katÄ±lÄ±m oranlarÄ± okuryazar olmayan kadÄ±nlarda yÃ¼zde 15.9, lise altÄ± eÄŸitimli kadÄ±nlarda yÃ¼zde 27.7, lise mezunu kadÄ±nlarda yÃ¼zde 34.3, mesleki veya teknik lise mezunu kadÄ±nlarda yÃ¼zde 42.6, yÃ¼ksekÃ¶ÄŸretim mezunu kadÄ±nlarda oranÄ± yÃ¼zde 72.7 oldu. TarÄ±m sektÃ¶rÃ¼nde kadÄ±nlarÄ±n istihdam oranÄ± yÃ¼zde 28.3, hizmet sektÃ¶rÃ¼nde yÃ¼zde 56.1, sanayi sektÃ¶rÃ¼nde yÃ¼zde 15.6 olarak belirlendi.

PROFESÃ–R ORANI YÃœZDE 31.2

- KadÄ±n profesÃ¶r oranÄ± 2008-2009 Ã¶ÄŸretim yÄ±lÄ±nda yÃ¼zde 27.4 iken, 2017-2018 Ã¶ÄŸretim yÄ±lÄ±nda yÃ¼zde 31.2 oldu. DoÃ§ent kadÄ±n oranÄ± yÃ¼zde 38.8, Ã¶ÄŸretim gÃ¶revlisi kadrosunda gÃ¶rev yapan kadÄ±n oranÄ± ise yÃ¼zde 50.2.

- 2009 yÄ±lÄ±nda kadÄ±n bÃ¼yÃ¼kelÃ§i oranÄ± yÃ¼zde 10.8 iken bu oran geÃ§en yÄ±l yÃ¼zde 22.1 olarak belirlendi.

- Åžirketlerde Ã¼st dÃ¼zey ve orta kademe yÃ¶netici kadÄ±n oranÄ± 2012 yÄ±lÄ±nda yÃ¼zde 14.4 iken, 2017 yÄ±lÄ±nda yÃ¼zde 17.3 oldu.

- Ä°lk evliliÄŸini 2018 yÄ±lÄ±nda yapmÄ±ÅŸ olan kadÄ±nlarÄ±n ortalama evlenme yaÅŸÄ± 24.8 iken bu yaÅŸ erkeklerde 27.8. Ä°lk evlenme yaÅŸÄ±nÄ±n en yÃ¼ksek olduÄŸu il, erkeklerde 30.8, kadÄ±nlarda 27.6 ile Tunceli. Ä°lk evlenme yaÅŸÄ±nÄ±n en dÃ¼ÅŸÃ¼k olduÄŸu iller erkeklerde 25.9â€™la ÅžanlÄ±urfa ve Afyonkarahisar, kadÄ±nlarda 21.9â€™la AÄŸrÄ± oldu.Â Â Â Â Â

- 16-74 yaÅŸ grubundaki bireylerin internet kullanÄ±m oranÄ± yÃ¼zde 71.9â€™a Ã§Ä±ktÄ±.Â Bu oran, erkeklerde yÃ¼zde 79.2, kadÄ±nlarda yÃ¼zde 64.7.

KADINLAR DAHA MUTLUÂ Â Â

- 2018 yÄ±lÄ±nda mutlu olduÄŸunu beyan eden bireylerin oranÄ± yÃ¼zde 53.4 oldu. Erkeklerde mutluluk oranÄ± yÃ¼zde 49.6 iken kadÄ±nlarda bu oran yÃ¼zde 57. Evlilerin yÃ¼zde 56.3â€™Ã¼, evli olmayanlarÄ±n ise yÃ¼zde 46.7â€™si mutlu. Evli erkeklerin yÃ¼zde 51.6â€™sÄ±, evli kadÄ±nlarÄ±n yÃ¼zde 60.7â€™si mutlu olduklarÄ±nÄ± beyan etti. Â Â Â Â Â Â Â m ANKARA

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