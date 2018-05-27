Tuhaf olay! Kapıyı açmadı, ev sahibine açtırdı

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Çukurova ilçesinde meydana gelen hırsızlık olaylarının zanlısını yakalamak için çalışma başlattı. Polis hırsızlık olayının yaşandığı apartmanda güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Yapılan incelemede hırsızın bir apartmanın giriş kapısını açmak için zorladığı ancak açamadığı görüldü. Ancak hırsızın daha sonra apartmandan bir kaç zile basıp ev sahiplerinin kapıyı açmasını beklediği ve daha sonrada kapının açıldığı hırsızın da apartmana girip bir dairenin kapı kilit göbeğini kırıp içeri girerek altın, para ve elektronik eşya çalıp kaçtığını saptadı. Polis bu görüntülerden zanlının da İsmail A. (24) olduğunu tespit etti. Polis apartman sakinlerine de zile basıldığı zaman kim olduğunu öğrenmeden kapıları açmamaları konusunda uyarıda bulundu.



Polis bu tespitlerin ardından zanlının evine yaptığı baskında yakaladı. Gözaltına alınan İsmail A.'nın ayrıca, hırsızlıktan 100'den fazla suç kaydı olduğu saptandı.

Emniyette sorgulanan zanlı çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı.