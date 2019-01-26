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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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AA
26.01.2019 - 07:59, Son Güncelleme:

Tuhaf kokulu şeyler getirip götürüyordu! Gerçek baskında ortaya çıktı

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Tuhaf kokulu şeyler getirip götürüyordu! Gerçek baskında ortaya çıktı

Sigara kaçakçılığından kaydı bulunan Ümit B. şüpheli hareketleri üzerine adım adım takip edildi. Girdiği apartmanın güvenlik görevlileri Ümit B.'nin zaman zaman koli içerisinde 'tuhaf kokulu koliler' taşıdığını söyledi. Operasyon için savcıdan izin alındı. Yapılan baskında polislerin dikkati sayesinde yüklü miktarda elektronik sigara kimyasalı ele geçirildi.

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  • Evini elektronik sigara imalathanesine çevirmiş
  • Evini elektronik sigara imalathanesine çevirmiş
  • Evini elektronik sigara imalathanesine çevirmiş
  • Evini elektronik sigara imalathanesine çevirmiş
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Etimesgut'un Kazım Karabekir Mahallesi Oyuncak Sokağı üzerinde yaptıkları uygulama sırasında sigara kaçakçılığından emniyette kaydı bulunan Ümit B'nin otomobille seyrettiğini ve şüpheli hareketlerde bulunduğunu fark etti.

Bunun üzerine harekete geçen ekipler, Ümit B'yi gittiği adrese kadar takip etti.

"TUHAF KOKULU KOLİLER..."

Takip sonucunda şüphelinin bir apartmana girdiğini belirleyen ekipler, binanın güvenlik görevlilerinden Ümit B'nin hangi dairede ikamet ettiğini, zaman zaman da koli içerisinde "tuhaf kokulu" bir şeyler getirip götürdüğünü öğrendi.

SAVCIDAN İZİN ALINDI

Apartman yetkilileriyle dairenin bulunduğu kata çıkan ekipler, güvenlik görevlilerinin bahsettiği tuhaf kokuların likit kokusu olduğunu fark ederek eve baskın düzenlemek için Cumhuriyet savcısından izin aldı.

Alınan izinin ardından daireye baskın düzenleyen ekipler, içeri girdiklerinde evin elektronik sigara imalathanesine çevrildiğini gördü.

Yapılan aramada, piyasaya sürülmeye hazır 507 kilogram elektronik sigara likidi yapımında kullanılan sıvı, bin 147 elektronik sigara likidi, 612 elektronik sigara yedek parçası, 51 elektronik sigara, 8 bin 150 elektronik sigara likidi dolumunda kullanılan boş cam şişe, 3 bin 250 elektronik sigara likidi dolumunda kullanılan boş plastik şişe, 10 bin şişe kapağı, 3 pil şarj aleti, 3 elektronik hassas tartı, bir likit dolum makinesi, bir etiket basma cihazı, 3 bin etiket ile 21 sayfa karışım formül listesi ele geçirildi.

Baskında Ümit B. gözaltına alındı.

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