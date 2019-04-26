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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Gündem
AA
26.04.2019 - 22:34, Son Güncelleme:

TÜGVA'dan 'İBB' açıklaması

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TÜGVA'dan 'İBB' açıklaması

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) "İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından vakfa para aktarıldığı" yönündeki iddia ve haberlerin asılsız olduğunu bildirdi.

Vakıftan yapılan açıklamada, TÜGVA'nın geleneklerine bağlı kalarak çağın gereklerini iyi okuyabilen, topluma ve insanlığa değer katan, iyi ahlaklı, hoşgörülü ve bilgili bir gençliğin oluşumuna katkı sağlamak amacıyla çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.

Vakfın 81 il ve 420 ilçedeki temsilcilikleri, yükseköğrenim öğrenci yurtları, kıraathaneleri, eğitim merkezleri ve icathaneleriyle yüz binlerce gence barınma, burs ve eğitim imkanı sunarak Türkiye gençliğine katkı sağladığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Son günlerde bazı medya organları ve siyasi kişiler üzerinden vakfımızı karalamak ve politik tartışmaların içine çekerek yıpratmak amacıyla bir kampanya yürütüldüğüne üzülerek şahit olmaktayız. İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından vakfımıza para aktarıldığı yönünde son derece asılsız iddialarla ve haberlerle gündemin gereksiz yere meşgul edildiğini görmekteyiz. Vakfımızın söz konusu faaliyetleri gerçekleştirmek için ihtiyaç duyduğu tüm nakdi gelir bizlere gönül veren bağışçılarımızın resmi yollardan yapmış olduğu bağışlardan elde edilmekte ve tüm harcamalarımız vakıf senedimize konu olan gaye ve amaçlarımızı gerçekleştirmek adına şeffaflıkla sarf edilmektedir. TÜGVA, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile yapmış olduğu Belediye Meclis kararıyla onaylanan protokol çerçevesinde sosyal ve kültürel aktivitelerde mevzu bahis belediyenin kamunun yararına sunduğu ayni imkanlarından istifade etmiş olup, bunun dışında bahsi geçen kurumdan vakfımıza tek bir kuruş dahi nakdi yardımda bulunulmamıştır."

Açıklamada, vakfın, faaliyetlerini etkin bir iletişim stratejisiyle kamuoyuyla paylaştığı ve her alanda şeffaflığı gözettiği aktarılarak, şu ifadelere yer verildi:

"Bütün faaliyetlerimiz ile buna ilişkin hesap ve işlemler kamusal ve özel denetimlerden geçmekte olup, açık ve şeffaf bir şekilde raporlanmaktadır. Her türlü faaliyet ve projemize dışarıdan katılım mümkündür. Yaptığımız veya yapmayı planladığımız her program web sitemizde ve sosyal medya hesaplarımızda açıkça duyurulmaktadır. Kamu yararına faaliyet gösteren bir kurum olarak vakfımız projelerine ticari ve kamusal statüye sahip yurt içi ve yurt dışındaki tüm kurum ve kuruluşlardan kamuoyunun malumu üzere yasal çerçevede sponsorluklar alınabilmektedir. Bizlere gönül veren üyelerimizin, destekçilerimizin, öğrencilerimizin, ebeveynlerimizin, eğitmenlerimizin ve çalışanlarımızın emeklerini her ne pahasına olursa olsun koruyacağımızı ve siyasi çıkarlara alet edilmesine asla müsamaha göstermeyeceğimizi önemle hatırlatmak isteriz. Vakfımız, kamu yararını haiz sivil toplum kuruluşu statüsü ile bugüne kadar olduğu gibi bundan sonraki süreç içerisinde de Türkiye gençliğinin milli ve manevi değerlerinin gelişimi adına, hukukun üstünlüğünü benimseyerek devletimiz ve milletimiz lehine üreteceği projeler ile faaliyetlerini sürdürmeye devam edecektir."

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