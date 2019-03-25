TÜGVA Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Erdoğan: Bu ülkeye hizmeti olanları savunalım

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriTÜGVA Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Erdoğan: Bu ülkeye hizmeti olanları savunalım
GeriGündem TÜGVA Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Erdoğan: Bu ülkeye hizmeti olanları savunalım
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
AA
25.03.2019 - 14:44, Son Güncelleme:

TÜGVA Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Erdoğan: Bu ülkeye hizmeti olanları savunalım

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
TÜGVA Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Erdoğan: Bu ülkeye hizmeti olanları savunalım

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bilal Erdoğan, "Hayatını milleti için riske atamayacak adamların, hayatında hiçbir başarısı olmayan, bir dikili ağacı olmayan insanların arkasından gitmeyelim. Bu ülkeye hizmeti olanları, bu ülkede dikili ağacı, taş üstüne taş koymuşluğu olanları savunalım." dedi.

Erdoğan, TÜGVA İzmir İl Temsilciliğinin açılış töreninde yaptığı konuşmada, vakfın kentte kısa sürede çok büyük mesafe aldığını, emeği geçenlere teşekkür ettiğini söyledi. 
TÜGVA'nın yönetim kurullarında 35 yaşının üstünde kimsenin bulunmadığını, gençlerin kendi fikirleriyle yönetildiğini belirten Erdoğan, bu kapsamda oluşturulan "İcathane" projesinin de ilk kez İzmir'de hayata geçirildiğini ifade etti.

Erdoğan, projenin 24 ilde daha uygulamaya konulacağını anlatarak, "Türkiye'nin her yerinde İcathane projesinin yaygınlaşmasıyla özellikle teknoloji alanında kendini geliştirmek isteyen, deneyler, projeler yapmak isteyen gençlerimiz, TÜGVA'ya gelip bu çalışmalarını yapabilecek." diye konuştu.

"DÜNYA ÇAPINDA HEDEFLERİMİZ OLMAK ZORUNDA"

Türkiye'nin son 16 yılda Avrupa Birliği ile arasındaki makas farkını daraltmaya başladığını belirten Erdoğan, şöyle devam etti:

"Batı'nın şeklini ve şemalini alırken mühendisliğini, fenini ve bilimini de keşke alabilseydik. Muhafazakar, dindar olmaya 'gericilik' diyenler aslında bu ülkeyi geride bırakanlarmış, şimdi gençler bunu görmeye başladı. Genç kardeşlerim bir yola girerken, hayatınızın geri kalanıyla ilgili kararlar verirken, kimin peşinde, nereye gideceğinize karar verirken, önünüzde gidenin, takip ettiğiniz kişinin ne kadar dirayetli, cesaretli olduğunu, ufkunun ve vizyonunun nerelere vardığını iyi değerlendirmenizi istiyorum. Artık bu millet, bu sınırların içerisinde yetinen hayalleri aşmak zorunda. Bizim dünya çapında hedeflerimiz, hayallerimiz olmak zorunda."

Erdoğan, Türkiye'nin artık dünya sahnesinde yeniden parmakla gösterilen bir ülke haline geldiğini kaydetti.

"BU ÜLKENİN MAKUS TALİHİNİ YENECEK ZAMANA GELDİK"

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimine de değinen Bilal Erdoğan, milletin tank ve uçakların karşısına çıktığını anımsattı. Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

"Bu bir liderin arkasında yürümenin verdiği cesaretle mümkün oluyor. Çünkü biliyor ki lider de havaalanlarına vatandaşlarını çağırırken, kendisi de hayatını riske atarak oraya gelecek. Yani genç kardeşlerim, hayatını milleti için riske atamayacak adamların arkasından gitmeyelim. Hayatında hiçbir başarısı olmayan, bir dikili ağacı olmayan insanların arkasından gitmeyelim. Bu ülkeye hizmeti olanları, bu ülkede dikili ağacı, taş üstüne taş koymuşluğu olanları savunalım. 'Sen ortaya ne koydun, ne yaptın?' bunu sormak zorundayız. Çünkü tarihimizde maalesef bu tür hizmet edenler hep makus sonlarla karşı karşıya kalmışlar. Artık bu ülkenin makus talihini yenecek zamana geldik, 15 Temmuz'da bunu gösterdik. Artık çok farklı bir gençlik geliyor. Hayatını milleti için ortaya koyanların arkasında yürüyen gençliğimiz, ülkemizin 21. yüzyıldaki yürüyüşüne damgasını vuracak olan gençliğimiz. Çünkü bu gelecek, genç kardeşlerimin geleceği. 21. yüzyıl, sizlerin yüzyılı olacak."

AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nihat Zeybekci ise gençler ve çocuklar için kentte bir çalışma yapılmadığını, hazırladıkları projelerde ise onları unutmadıklarını kaydetti.

TÜGVA Genel Başkanı Enes Eminoğlu da İzmir'de açılışı yapılan vakıf binasında yeni hayata geçirdikleri "İcathane" projesi hakkında bilgi verdi.

Törene, Vali Erol Ayyıldız, AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı ve vatandaşlar katıldı.

Erdoğan, açılışın ardından binayı gezdi, bahçede nişan tahtasına ok attı. 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

İzmir bu olayı konuşuyor

'Hazırlıklar tamamlandı, 146 bin 669 seçmen oy kullanamayacak'

Bakan Gül'den PKK ile bağlantılı adaylar hakkında önemli açıklama

Eşini öldürüp 'gidin evden alın' demişti, yakalandı! Şok gerçek ortaya çıktı