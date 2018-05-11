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    Tuğla fabrikasında işçiler kavga etti: 13 yaralı

    DHA
    11.05.2018 - 10:50 | Son Güncelleme:

    Çorum'un Osmancık ilçesinde, tuğla fabrikasında işçiler arasında çıkan kavgada 1'i çocuk 13 kişi yaralandı.

    Olay, Osmancık ilçesine 5 kilometre uzaklıktaki tuğla fabrikasında meydana geldi. İddiaya göre, fabrikada daha önce tartışma yaşayan birbirine akraba işçiler arasında sebebi bilinmeyen nedenle kavga çıktı. Fabrikada yatılı olarak kalan diğer işçilerin de karışmasıyla kavga büyüdü. Kavgada 13 kişi yaralanırken, yaralılardan birinin arada kalan çocuk olduğu öğrenildi. 

    Olay, polis ekiplerinin araya girip grupları sakinleştirmesiyle daha fazla büyümeden önlendi.

    Yaralılar, ambulanslarla Osmancık Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kavga ile ilgili polis ekipleri soruşturma başlattı.

    Etiketler: çorum , tuğla fabrikası , işçi , gündem
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