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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Umut KARAKOYUN/İZMİR (DHA)
10.08.2018 - 15:27, Son Güncelleme:

Tuğçe’yi kaldırım taşıyla hastanelik etti. Serbest kaldı!

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İZMİR’de bir kafede otururken Okan Ş.’nin kaldırım taşlı saldırısına uğrayan Tuğçe Koçaş (26) başından yaralandı. Koçaş hastanede ameliyata alınırken, gözaltın alınan Okan Ş. ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Genç kızın babası Suat Koçaş, saldırganın serbest bırakılmasına tepki gösterdi.

Ankara’da yaşayan Koçaş ailesinin kızı tercüman Tuğçe Koçaş, yaz tatilini değerlendirmek için İzmir’in Menderes ilçesine bağlı tatil beldesi Gümüldür’e geldi. Burada çevirisini yaptıkları kitapları kiraladıkları stantta satan Tuğçe Koçaş ve arkadaşı Sanem Şahin, dün akşam saatlerinde Gümüldür’de sahil kenarında yürüyüşe çıktı.

İkiliye, Tuğçe Koçaş’ın halası Serap Koçaş ile Senem Şahin’in annesi Pervin Yorulmazlar da eşlik etti. Daha sonra bir kafede oturup sohbet etmeye başladılar.  Bu sırada iddiaya göre Okan Ş., Tuğçe Koçaş’ın kendisine hakaret ettiğini ileri sürerek kaldırım taşını genç kadına fırlattı. Kaldırım taşının başına, sağ gözünün üst kısmına isabet etmesiyle ağır yaralanan Tuğçe Koçaş, hemen Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırıldı. Beyin ve sinir cerrahisi biriminde 3 saat süren bir ameliyat geçiren Koçaş, daha sonra servisteki odaya alındı. Jandarma tarafından gözaltına alınan Okan Ş. ise, sevk edildiği adliyede adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Tuğçe’yi kaldırım taşıyla hastanelik etti. Serbest kaldı
''OLAY ÖRTBAS EDİLMEYE ÇALIŞILIYOR'' İDDİASI

Olayı Ankara’daki evindeyken haber alan baba Suat Koçaş (54) apar topar İzmir’e geldi. Aile, hastanede tedavisi süren Tuğçe Koçaş’ta kalıcı bir sağlık sorunu kalmasından endişe ederken, olayın örtbas edilmeye çalışıldığını savunan Suat Koçaş, Okan Ş.’nin savcılık tarafından tutuklanma talebi ile sevk edildiği Menderes Sulh Ceza Hakimliği tarafından adli kontrol şartı ile serbest bırakıldığını söyledi.

Saldırganın babasının asker emeklisi olduğunu belirten Koçaş, "O kadar kalabalık bir yerde 4 kadına saldıran bir insanın serbest bırakılmasını anlamıyorum. İlla bu olayın ölümle mi sonuçlanması gerekiyor? Bunu anlamak mümkün değil. Tek dileğim, bu adamın cezasını çekmesi. Bu resmen planlı bir davranış. Eline taşı alıp suratına fırlatıyor. Bir tartışma sonucu olmadı ki. Bunu yapan bir adam, herkese yapabilir. Bu adamın halkın içinde olması büyük bir tehlike. Kimsenin başına gelmesin, Allah kimseyi yavrusu ile sınamasın" dedi.

Tuğçe’yi kaldırım taşıyla hastanelik etti. Serbest kaldı
''ARKADAŞIMA DA SANDALYE İLE SALDIRDI''

Başı sarılı olan ve göz altlarında morluklar bulunan Tuğçe Koçaş da olay anını, "Yanımda bir arkadaşım ve halam ile birlikte sahilde yürüyorduk. Kendi aramızda sohbet ederek şakalaşıyorduk. Daha sonra kafeye oturduk. O sırada eskiden arkadaşımız olan Okan Ş., elinde taşla 'Sen bana nasıl gülersin' deyip saldırdı. Elindeki kaldırım taşını yüzüme fırlattı. Arkadaşım ’Sen ne yapıyorsun’ dediğinde, ona da sandalye ile saldırmış" sözleri ile anlattı.

Tuğçe’yi kaldırım taşıyla hastanelik etti. Serbest kaldı
Yapılan ameliyat sonrası kafatasına platin takıldığını söyleyen Koçaş, saldırganın tekrar saldırmasından endişe duyduğunu belirtti. Birçok insanın bulunduğu ortamda bu saldırıyı yapan kişinin hastaneye de gelebileceğini belirten Tuğçe Koçaş, her şeye rağmen adalete güvendiğini kaydetti. Koçaş ailesi, serbest bırakılan Okan Ş.’nin tutuklu yargılanması için avukatları aracılığı ile itirazda bulunacaklarını belirtti.

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