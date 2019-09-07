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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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07.09.2019 - 09:17, Son Güncelleme:

Tuğçe'den 25 gün sonra acı haber

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Tuğçe'den 25 gün sonra acı haber

Aydın'da babasıyla yaşadığı evden 25 gündür çıkmayan ve sadece sıvı gıdalarla beslenen 27 yaşındaki Tuğçe Seçkinay, odasında ölü bulundu. Genç kızın psikolojik sorunları olduğu öğrenildi.

Yeni Asır gazetesinden Kazım Yörükce'nin haberine göre, Aydın'ın Efeler ilçesinde 25 gündür hiçbir şey yemeyen 27 yaşındaki Tuğçe Seçkinay, odasında ölü bulundu.

Olay, Kurtuluş Mahallesi 2041 Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre genç kız, 5 yıl önce annesini bir trafik kazasında kaybettikten sonra içine kapandı. Babası dışında kimseyle konuşmayan genç kız, giderek zayıfladı. Son 25 gündür evden dışarı adım atmayan Tuğçe, hiçbir şey yemeyip sadece sıvıyla beslendi.

Ölüm orucuna giren genç kız, işten eve dönen babası tarafından odasında hareketsiz halde bulundu. Eve gelen 112 Acil sağlık ekipleri, Tuğçe'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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