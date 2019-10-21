Tuğçe Taş kimdir?
ABD'de katıldığı Burning Man festivalinin ardından haber alınamayan Tuğçe Taş, gündemdeki isim olmaya başladı. Peki, Tuğçe Taş kimdir? İşte, Tuğçe Taş hakkında merak edilen bazı bilgiler
2005 yılında Colgate Türkiye'de stajyer olarak kariyerine adım atan Tuğçe Taş, 2008 yılında Home Store isimli şirkette Halkla İlişkiler alanında stajyerliğe devam etmiştir.
2008 yılında Harvey Nichols isimli firmada satın alma biriminde görev alan Tuğçe Taş, 2011 yılında Oleg Cassini isimli firmada satın alma ve ürün geliştirme uzmanı olarak görev aldı.
2013 yılında ise Vakko'da kıdemli satın alma sorumlusu olarak çalışmaya başladı.
Tuğçe Taş, son olarak Panacea isimli danışmanlık şirketinin kurucusu olarak kariyerini devam ettirmektedir.
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