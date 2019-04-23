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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)
23.04.2019 - 16:45, Son Güncelleme:

Tuğçe itiraf etti: 'Ben vurdum...'

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Tuğçe itiraf etti: 'Ben vurdum...'

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, Özkan D.'nin (26) ormanlıkta av tüfeğiyle vurularak, yaralanmasıyla ilgili gözaltına alınan arkadaşları Tuğçe B. (21) ve Murat S. (29), jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. 

Olay, dün, Kümeevler Mahallesi'ndeki ormanlıkta meydana geldi. Özkan D., Murat S. ve Tuğçe B. adlı arkadaşlar, birlikte alkol almaya başladı. Bu sırada Özkan D. ile Murat S. arasında, iddiaya göre, bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma, büyüyüp, kavgaya dönüşürken Murat S., otomobilinden aldığı av tüfeğiyle Özkan D.'ye ateş etti. Karnından ve bacağından yaralanan Özkan D., yere yığılırken, Murat S. ile Tuğçe B. ise otomobile binerek, olay yerinden kaçtı. Özkan D., cep telefonuyla sağlık ve jandarma ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık görevlileri, yaralı Özkan D.'yi ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

'BEN VURDUM...'

İnegöl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Murat S. ile Tuğçe B.'yi kısa sürede yakalayıp, gözaltına aldı. Tuğçe B.'nin, ilk ifadesinde, Özkan D. ile aralarında sorun olmadığını öne sürüp, "Ben vurdum" dediği öğrenildi. Tuğçe B. ve Murat S., jandarmadaki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi.

Tuğçe itiraf etti: Ben vurdum...

Tuğçe itiraf etti: Ben vurdum...


 

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