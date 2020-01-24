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Haber Giriş: 24.01.2020 - 08:00,Son Güncelleme:/

Tuğba öğretmenin ölümünde intihar notu iddiası

Musa KESLER
Musa KESLER
mkesler@hurriyet.com.tr
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Musa KESLER
Musa KESLER
mkesler@hurriyet.com.tr
Tuğba öğretmenin ölümünde intihar notu iddiası

Tuğba Açıkgöz’ün ölümüne ilişkin soruşturmada ‘intihar notu’ iddiası ortaya çıktı. “İlaçla ölmedim, köprüden atlayamadım, tek çare asmak kaldı” yazan notun yanında yüzük de bulundu. Notun kim tarafından yazıldığı, yapılacak incelemeden sonra ortaya çıkacak.

Çankırı’da özel bir okulda yarı zamanlı çalışan Tuğba Açıkgöz (30), 14 Ocak’ta, yalnız yaşadığı evde su borusuna asılı halde bulundu. Olaya ilişkin başlatılan soruşturmada, yakınlarının ve Tuğba’yı en son gören kişi olduğu belirtilen erkek arkadaşı M.M.’nin ifadesine başvuruldu. Ayrıca Tuğba’nın Orta ilçesindeki ziraat odasında 7 yıldır sekreter olarak çalıştığı da belirlendi. Yakınları Tuğba’nın sevgilisiyle sorunları olduğunu ve cinayete kurban gitmiş olabileceğini söyledi.

‘ENDİŞELİYDİ’

M.M. ifadesinde, 13 Ocak’ta görüştüklerini, ziraat odasına Ankara’dan müfettişler geldiği için çok endişeli olduğunu, akşam da evine bıraktığını söyledi. Hürriyet, ziraat odasının son iki dönemki başkanlarına ulaştı. Başkanlar, müfettişin rutin gereği geldiğini doğruladı ancak konumundan dolayı sekreteri endişelendirecek hiçbir durumun kesinlikle olmadığını belirtti.

NOT İNCELENİYOR

Tuğba’nın evinde intihar notu da bulundu. Hürriyet’in ulaştığı detaylara göre notta, “İlaç içtim ölmedim, köprüye gittim atlamaya cesaret edemedim, başka bir şey deneyeceğim. Tek çare asmak kaldı” yazıyor. Notun devamında, “Sizleri seviyorum ama yaşamaya layık değilim. Bu utançla sizi daha fazla üzerim” ifadeleri de yer aldı. Notun üzerinde ‘alyans’ niteliğinde yüzük de bulundu. El yazısı ve parmak izi incelemesinden sonra notun gerçekten Tuğba’ya ait olup olmadığı belli olacak. Tuğba’nın Çankırı’daki Aşiyan Köprüsü’nde sabaha karşı gidip geldiğini gösteren kamera kayıtlarına da ulaşıldı. m Musa Kesler

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Musa KESLER
Musa KESLER
mkesler@hurriyet.com.tr
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