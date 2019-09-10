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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Mehmet ÇINAR/ANTALYA, (DHA)
10.09.2019 - 17:37, Son Güncelleme:

Tüccar şaşkına döndü... Hayvanseverler harekete geçti

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Tüccar şaşkına döndü... Hayvanseverler harekete geçti

Antalya'nın Kaş ilçesinde üretilen domatesleri TIR'la İstanbul Bayrampaşa Hali'ne götüren tüccar, döndüğünde boş domates kasalarından birinde üç yavru kedi buldu. Yavrular, ilk bakımları yapıldıktan sonra, Kaş'taki hayvansever kadın tarafından sahiplenildi.

Örtüaltı sebze üretim merkezlerinden Kaş'a bağlı Gömbe bölgesinde üretilen domatesleri TIR'la İstanbul Bayrampaşa Hali'ne götüren tüccar, geri döndüğünde boş domates kasalarının boşaltırken, yavru kedi sesi duydu.

Kasaların içine bakan tüccar, birinde 3 yavru kedinin olduğunu fark etti. Henüz gözleri bile kapalı olan yavrulara çevredekiler tarafından enjektörle süt verildi. Ardından bakımları yapılan yavrular için sosyal medya üzerinden sahiplendirme ilanı verildi.

Yavrular, Kaş'ta hayvansever bir kadın tarafından sahiplenildi.

Gömbe'de komisyon katipliği yapan Ramazan Uysal, "İstanbul Bayrampaşa Hali'nde boş kasalar yükleniyor. Nasıl olduysa bir kasanın içine üç yavru kedi giriyor ancak ses çıkarmadıkları için fark edilmiyorlar.

Üç yavru, boş domates kasası içinde buraya kadar gelmiş" dedi. 

İstanbul Bayrampaşa Hali'nden Gömbe'ye yaklaşık 774 kilometre yolculuk yapan kedileri geri göndermeyi de düşündüklerini söyleyen Uysal, aradan bir hafta geçtiği için annelerinin bulunamayacağını düşündüklerini bu nedenle sahiplendirmeye karar verdiklerini söyledi.

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