TÜBİTAK'tan sosyal medya ve boşanma ilişkisi

TÜBİTAK’ın başlattığı boşanma araştırmasıyla ayrılıkların ekonomik, sosyal, kültürel, psikolojik nedenleri ve sonuçları tespit edilecek. Araştırmayla evlilikten beklentiler, evlenme biçimi, alışkanlıklar, cinsel yaşam, değerler çatışması, çocuk yetiştirme tutumları gibi eşler arasında çatışmaya neden olan faktörler ele alınacak.

ARABULUCULUK, DİNİ REHBERLİK

Türkiye’de boşanmaya etki eden kültürel, dini, sosyal, ekonomik ve psikolojik faktörler incelenecek.

Buna göre aile yapısının, aile içi ilişkilerin ve evlilik birlikteliğinin güçlendirilmesini sağlamaya dönük çözüm önerileri ve modeller geliştirilecek. Araştırma sonucunda ortaya çıkarılacak projelerin, boşanma arabuluculuğu, eşlerin ve çocukların şiddetten korunması, dini rehberlik ve manevi destek hizmetleri, can ve mal güvenliğinin sağlanması gibi temaları ele alması planlanıyor.

Kitle iletişim araçları ve sosyal medyanın evlilik, aile kurumu ve boşanma üzerindeki etkisi de araştırma konusu. Sosyal medyanın etkilerine karşı öneriler ortaya çıkarılacak.

1 YILDA 128 BİN ÇİFT BOŞANDI

İÇİŞLERİ Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü verilerine göre 2000’li yıllarda boşanma hem sayı hem de oran olarak artış gösterdi. 2001 yılında 91 bin 994 olan boşanma sayısı 2005 yılında 95 bin 895’e, 2010 yılında 118 bin 568’e, 2017 yılında ise 128 bin 411’e yükseldi. Aynı yıl içinde boşananların o yıl nüfusuna oranıyla bulunan kaba boşanma oranı ise 2001 yılında binde 1.4’ken, 2017 yılında binde 1.6’ya çıktı. EUROSTAT verilerine göre AB ülkelerinde kaba boşanma oranı binde 2.1 oldu. Türkiye’nin boşanma oranı AB ortalamasına yaklaştı.