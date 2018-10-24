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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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ANKARA (AA)
24.10.2018 - 09:23, Son Güncelleme:

TÜBİTAK’ta yeni dönem! İşte yönetim kurulu…

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TÜBİTAK’ta yeni dönem! İşte yönetim kurulu…

TÜBİTAK'ın yeni sisteme göre ilk yönetim kurulu üyelerinin atanmasına dair karar Resmi Gazete'de yer aldı. Cumhurbaşkanlığı kararına göre, TÜBİTAK'ın yönetim kurulu üyeleri Prof. Dr. Hasan Mandal, Prof. Dr. Mehmed Özkan, Prof. Dr. Metin Orhan, İhsan Taşer, Haluk Bayraktar, Cemal Şeref Oğuzhan Öztürk ve Aydın Ünal'dan oluştu.

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırmalar Kurumunun (TÜBİTAK) yeni sisteme göre ilk yönetim kurulu üyelerinin ataması, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yer alan Cumhurbaşkanlığı kararına göre, TÜBİTAK'ın yönetim kurulu üyeleri Prof. Dr. Hasan Mandal, Prof. Dr. Mehmed Özkan, Prof. Dr. Metin Orhan, İhsan Taşer, Haluk Bayraktar, Cemal Şeref Oğuzhan Öztürk ve Aydın Ünal'dan oluştu.     

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile birlikte TÜBİTAK Bilim Kurulunun yerine Yönetim Kurulu da ihdas edildi. Böylelikle kurumun en üst karar organı yönetim kurulu oldu.     

Kurumun yeni yönetiminde bilim, teknoloji, Ar-Ge ve sanayi dünyasından isimlere yer verildi.     

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına bağlı TÜBİTAK'ta 3 yıl süreyle görev yapacak üyelerin, uzmanlık ve tecrübeleri doğrultusunda kuruma katkı verecekleri öğrenildi.     

TÜBİTAK'IN YÖNETİM KURULU ÜYELERİ

TÜBİTAK’ın Yönetim Kurulu Başkanı mevcut başkan Prof. Dr. Hasan Mandal oldu. Yaklaşık 7 ay önce TÜBİTAK Başkanı olarak göreve başlayan Mandal'ın, aynı zamanda Cumhurbaşkanlığı Bilim, Teknoloji ve Yenilik Politikaları Kurulu üyeliği bulunuyor. Daha önce Yükseköğretim Kurulu (YÖK) başkanvekili olarak da görev yürüten Mandal, bir dönem Sabancı Üniversitesi Rektör Yardımcılığını  üstlendi. Mandal'ın YÖK üyeliği ise devam ediyor.     

Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmed Özkan daha önce TÜBİTAK, Türk Patent ve Marka Kurumu ve Türkiye Bilimler Akademisinde (TÜBA) çeşitli görevlerde bulundu. Akıllı robotlar ve robotik cerrahi ile biyomedikal elektronik alanlarında uzmanlığı bulunan Özkan, aynı üniversiteden mezun.     

Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Metin Orhan, "Sağlık Ar-Ge'si" konusunda çok sayıda araştırması olan uzman ve patent sahibi bir bilim insanı.     

Medyasoft Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü İhsan Taşer de bilişim alanında yaptığı çalışmalarla biliniyor. Boğaziçi Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliğinden mezun olan Taşer, halen TÜBİTAK'a bağlı TÜBİMER İtiraz Kurulu Üyesi olarak görevine devam ediyor. Bilişim şirketlerinde üst düzey yöneticilik ve girişimcilik yapan Taşer, hızlı tüketim alanında kurumsal yönetişim yetkinliklerine sahip. Taşer, daha önce MÜSİAD Bilişim Sektör Kurulu Başkanı olarak da görev yaptı.     

Milli insansız hava araçları (İHA) geliştiren BAYKAR'ın Genel Müdürü olan Haluk Bayraktar, aynı zamanda Türkiye'nin en büyük sanayi kümelenmesi olan Savunma, Havacılık, Uzay Kümelenmesi-SAHA İstanbul Başkanı ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı Mütevelli Heyeti üyesi. ODTÜ Endüstri Mühendisliği mezunu olan Bayraktar, Columbia Üniversitesinden Finans Mühendisliği alanında yüksek lisans sahibi.     

Arçelik Üretim ve Teknolojiden sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Cemal Şeref Oğuzhan Öztürk, aynı zamanda TÜSİAD Sanayide Dönüşüm Çalışma Grubu Başkanı. Sanayi alanında 35 yılı aşkın süredir profesyonel olarak çalışmalar yürüten Öztürk, İTÜ mezunu uçak ve makine yüksek mühendisi. Öztürk'ün Dünya Ekonomik Forumu (WEF) İleri Üretim Sistemleri Çalışma Grubu Üyeliği ile Metal Eşya Sanayicileri Sendikası (MESS) Yönetim Kurulu Üyeliği gibi STK görevleri de bulunuyor.     

TÜBİTAK Yönetim Kurulu üyeliğine atanan Aydın Ünal, ODTÜ Fen Edebiyat Fakültesi Kimya ve Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi İngiliz Dili Öğretmenliği bölümlerinde okudu. Gazeteci, yazar ve yayıncı olarak uzun yıllar çeşitli kurumlarda çalıştı. Başbakan ve Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlığı görevlerinde bulunan Ünal, TBMM’nin 25'inci ve 26'ncı dönemlerinde Ankara milletvekilliği yaptı.     

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