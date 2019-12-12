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Gündem
12.12.2019 - 13:58, Son Güncelleme:

TÜBİTAK'a 51 personel alınacak! Başvuru şartları neler?

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TÜBİTAK'a 51 personel alınacak! Başvuru şartları neler?

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Başkanlığınca 51 personel istihdam edilecek. Söz konusu ilanın yayımlanmasının ardından, başvuru şartları ve diğer ayrıntıları merak konusu oldu. Peki, TÜBİTAK personel alımı başvuru şartları neler?

Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Teknolojiler Araştırma Merkezine (BİLGEM) bağlı İleri Teknolojiler Araştırma Enstitüsü bünyesinde Konya'da görev yapmak üzere 7 Ar-Ge personeli alınacak. İşte, ilanın tüm ayrıntıları...

Ayrıca, TÜBİTAK Savunma Sanayii Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü (SAGE) bünyesinde görev yapmak üzere kısmi süreli 44 proje personeli (aday araştırmacı) istihdam edilecek.

Başvurular, TÜBİTAK İş Başvuru Sistemi üzerinden gerçekleştirilebilecek.

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