TÜBİTAK'a 5 personel alınacak! Başvuru şartları neler?
Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) birimlerinde görev yapmak üzere 5 personel istihdam edilecek. Söz konusu kurumda kariyer hedefleyen vatandaşlar ise TÜBİTAK personel alımında aranan başvuru şartlarını araştırıyor. İşte, TÜBİTAK personel alımının detayları...
Kurumun Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, Marmara Araştırma Merkezi ile Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi bünyesinde görev yapmak üzere teknisyen, büro memuru, memur ve yönetici asistanı alınacak. Toplam 5 personel alımını kapsayan ilan için son başvuru tarihi 1 Haziran olarak belirlendi.
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