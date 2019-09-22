TÜBİTAK personel alımı yapıyor! Başvuru şartları neler?
Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) tarafından Ankara'da görev yapmak üzere 28 Ar-Ge personeli alınacak. Söz konusu ilanın Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından, başvuru şartları ve diğer detaylar merak konusu oldu. Peki, TÜBİTAK personel alımı başvuru şartları neler?
Kurumun Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, TÜBİTAK Uzay Teknolojileri Araştırma Enstitüsü (UZAY) bünyesinde Ankara'da görev yapmak üzere 28 Ar-Ge personeli istihdam edilecek. İşte, söz konusu ilanın tüm detayları...
Başvurular 9 Ekim'e kadar yapılabilecek. Başvurulara ilişkin gerekli koşullar ve süreçler kurumun internet sayfasında (www.tubitak.gov.tr), Devlet Personel Başkanlığının ve Türkiye İş Kurumunun internet sayfalarında yer alıyor. Müracaatlar, TÜBİTAK'ın İş Başvuru Sistemi (https://kariyer.sage.tubitak.gov.tr) üzerinden yapılabiliyor.
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