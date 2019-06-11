TÜBİTAK personel alımı yapıyor! Başvuru şartları neler?
TÜBİTAK, Ankara'da görevlendirilmek üzere 14 personel istihdam edecek. Söz konusu ilanın Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından gözler, personel istihdamının detaylarına çevrildi. Peki, TÜBİTAK personel alımı başvuru şartları neler?
Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumunun (TÜBİTAK) Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, TÜBİTAK Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığı bünyesinde uzman ve uzman yardımcısı olarak görev yapmak üzere 14 personel istihdam edilecek. İşte, TÜBİTAK personel alımının detayları...
Ankara'daki kadrolar için başvurularda istenen koşullar ve süreçler, TÜBİTAK (www.tubitak.gov.tr) ve Türkiye İş Kurumunun (www.iskur.gov.tr) internet sayfalarından öğrenilebilecek.
Başvurular, 2 Temmuz'a kadar TÜBİTAK İş Başvuru Sistemi (https://kariyer.sage.tubitak.gov.tr) üzerinden yapılabilecek.
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