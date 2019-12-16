TÜBİTAK personel alacak! Başvuru şartları neler?

TÜBİTAK'a farklı birimlerde istihdam edilmek üzere 52 personel alımı yapılacak. İşte, söz konusu personel alımına ilişkin tüm ayrıntılar...

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) da İdari Hizmetler Daire Başkanlığına 2 uzman yardımcısı alacak.

Savunma Sanayii Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü (SAGE) bünyesinde görev yapmak üzere 1 teknik ve destek personeli (mühendis), 3 Ar-Ge teknisyeni ve 29 usta alımı yapılacak.

Kurum, Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Teknolojiler Araştırma Merkezi bünyesinde çalıştırmak için de 2 şoför, 4 memur, 9 teknisyen ve 2 koruma memuru alacak.

İdari Hizmetler Daire Başkanlığı ve SAGE için başvurular https://kariyer.sage.tubitak.gov.tr, Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Teknolojiler Araştırma Merkezi için yapılacak müracaatlar da https://esube.iskur.gov.tr adresinden gerçekleştirilebilecek.