TÜBİTAK geliştirdi! Yosundan tatlı, diyabetik un
TÜBİTAK, sağlıklı gıda üretimine de geliştirdiği ürünlerle önemli katkılar veriyor. Obeziteyle mücadele için önemli olan diyabetik un ve yosundan tatlılar onların arasında...
CNNTÜRK Muhabiri Gülşen Coşkun'un haberine göre; bu un bilinen unlardan değil, diyabetik un. Diyabetik özelliğini verense TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi'nin bir yıl önce geliştirdiği dirençli nişastayla sağlandı. Bağırsak sağlığını olumlu yönde etkilediği için obezite ve diyabet hastalıklarıyla mücadeleye yardımcı oluyor.
Diyabetik un, TÜBİTAK'ın bağlı olduğu Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nın bütçe sunumunda milletvekillerine de tattırıldı. Diyabetik un ile üretilen besinler tokluk hissi yaratıyor, daha az yeme isteği doğuruyor ve kan değerlerini düzeltiyor.
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