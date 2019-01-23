TÜBİTAK doktora burs sonuçları açıklandı!
TÜBİTAK doktora burs sonuçlarını erişime açtı. Sosyal Bilimlere Geçiş Yurt İçi Doktora Burs Programı ve Genel Yurt İçi Doktora Burs Programı için 15 Kasım-02 Aralık tarih aralığında başvuruları alan TÜBİTAK, doktora burs sonuçları bilgisini bugün erişime açtı. İşte, TÜBİTAK burs sonuçları hakkında detaylı bilgiler
Bilim İnsanı Destekleme Programları kapsamında burs başvurularını kabul eden TÜBİTAK, sonuç açıklamasını 23 Ocak 2019 tarihinde erişime açtı. Doktora kapsamında 2 bin 800 ila 3 bin lira arasında değişen tam burs alacak olan bursiyerler, yarım burs imkanından ise 650 ila bin lira arasında faydalanabilecek.
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BURSLAR NASIL ÖDENECEK?
Burslar, ait oldukları ayı takip eden ayın ilk 10 günü içerisinde bursiyerlerin banka hesaplarına havale edilmek suretiyle ödenir. Ödemeler, BİDEB Değerlendirme ve Destekleme Kurulunun kararıyla avans, peşin veya geriye dönük olarak ve iki ya da üçer aylık vb. periyotlar şeklinde de yapılabilir. Bursiyerler ödeme şekline itiraz edemezler.
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