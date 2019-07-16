TÜBİTAK Ar-Ge personeli alacak! Başvuru şartları neler?
TÜBİTAK tarafından Kocaeli ve Ankara'da görev yapacak 16 Ar-Ge personeli istihdam edilecek. Söz konusu ilanın Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından, başvuru şartları ve diğer detayları merak konusu oldu. Peki, TÜBİTAK Ar-Ge personeli alımı başvuru şartları neler?
TÜBİTAK'ın Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Teknolojiler Araştırma Merkezine (BİLGEM) bağlı Siber Güvenlik Enstitüsünde görev yapmak üzere Ankara'da 6, Kocaeli'de 10 Ar-Ge personeli alınacak.
İlan için son başvuru tarihi 6 Ağustos olarak belirlendi. Başvurular TÜBİTAK'ın İş Başvuru Sistemi (https://kariyer.sage.tubitak.gov.tr) üzerinden yapılabiliyor.,
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