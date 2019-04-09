TÜBİTAK 55 personel alacak | Nasıl başvuru yapılır?
TÜBİTAK, Ankara ve Kocaeli'de görev yapmak üzere 55 personel istihdam edecek. Marmara Araştırma Merkezine (MAM) bağlı birimlere yapılacak alımlar için şartlar ve diğer detaylar belli oldu. Peki, TÜBİTAK 55 personel alımı başvuru şartları neler? İşte, söz konusu ilanın tüm detayları...
Kurumun Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Marmara Araştırma Merkezine (MAM) bağlı İdari ve Mali İşler Başkan Yardımcılığı, Malzeme Enstitüsü ile Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Teknolojiler Araştırma Merkezine bağlı Teknoloji Transferi ve Sanayileşme Başkan Yardımcılığı bünyesinde görev yapmak üzere 14 personel alınacak.
Öte yandan, TÜBİTAK Başkanlık Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı (TEYDEB) bünyesinde görev yapmak üzere 41 personel alımı yapılacak.
Ankara ve Kocaeli'deki kadrolara yapılacak alım için 22 Nisan'a kadar TÜBİTAK İş Başvuru Sistemi (https://kariyer.sage.tubitak.gov.tr) üzerinden müracaat edilebilecek.
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