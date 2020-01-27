TÜBİTAK 27 personel alacak! Başvuru şartları neler?
TÜBİTAK, çeşitli birimlerinde istihdam edilmek üzere 27 personel alımı gerçekleştirecek. İŞKUR üzerinden alınacak başvurular için belli şartları taşımak gerekiyor. Öte yandan ilana dair tüm ayrıntılara TÜBİTAK ve İŞKUR'un resmi sitesinden ulaşılabilir. İşte, TÜBİTAK personel alımı hakkında ayrıntılar...
Türkiye Bilimsel ve Teknoloji Araştırma Kurumunun (TÜBİTAK) Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, TÜBİTAK Savunma Sanayii Araştırma ve Geliştirme Enstitüsünde (SAGE) görev yapmak üzere, 11'i memur, 14'ü usta, 2'si şoför olmak üzere 27 personel alınacak.
Alım için başvurular 31 Ocak'a kadar yapılabilecek. Detaylara ilişkin bilgiye TÜBİTAK (www.tubitak.gov.tr) ile Türkiye İş Kurumunun (www.iskur.gov.tr) internet sitelerinden ulaşılabilecek. İş başvuruları İŞKUR'un internet sayfası (https://esube.iskur.gov.tr) üzerinden gerçekleştirilecek.
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