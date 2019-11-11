Tübitak 13 personel alımı yapıyor! Başvuru nasıl yapılır?
TÜBİTAK 13 personel alımı yapmak üzere başvuru ekranını erişime açtı. Araştırmacı uzman personel, iş yeri hekimi, memur, büro memuru ve şoför gibi alanlarda yapılacak olan TÜBİTAK 13 personel alımı için şartlar, kurumun resmi internet sitesi üzerinden öğrenilebilecek. İşte, TÜBİTAK 13 personel alımı başvurusu için bazı bilgiler
Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Başkanlığınca 13 personel istihdam edilecek.
Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Teknolojiler Araştırma Merkezi (BİLGEM) ile Bursa Test ve Analiz Laboratuvarı (BUTAL) bünyesinde görev yapmak üzere 1 iş yeri hekimi ve 3 araştırmacı uzman personel alınacak.
TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi (MAM), Uzay Teknolojileri Araştırma Enstitüsü (UZAY) ve Ulusal Metroloji Enstitüsü (UME) bünyesinde görev yapmak üzere 4 memur, 1 büro memuru, 3 şoför ve 1 dağıtıcı alınacak.
Başvurular, kurumun web sayfası üzerinden gerçekleştirilecek.
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