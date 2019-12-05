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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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ANKARA
05.12.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Tuba’nın çığlığı Meclis’e taşındı

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Tuba’nın çığlığı Meclis’e taşındı

Savcılığa 23 kez şikâyette bulunmasına karşın eski eşinin kurbanı olmaktan kurtulamayan Ayşe Tuba Arslan’ın annesi Meral Sondikme ve babası Serdar Arslan, başka kadınların ölmemesi için dün Meclis’teydi. Acılı aileyle basın toplantısı yapan CHP’liler kadına yönelik şiddet suçlarında arabuluculuk ve uzlaştırma yoluna gidilmemesi için sundukları iki teklifi anlattı.

ARSLAN Ailesi ile birlikte basın toplantısı yapan CHP’li bir grup milletvekili, kadın cinayetlerindeki ihmalleri gündeme getirdi. Ayşe Tuba Arslan’ın son çığlığının “Ben ölünce mi bana yardım edeceksiniz” olduğunu belirten CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, saldırgana, uzaklaştırma kararlarını ihlal etmesine karşın bir gün dahi hapis cezası verilmediğine dikkati çekti.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ile Hâkimler ve Savcılar Kurulu Başkanı’nın açıklamalarına işaret eden Çakırözer, şunları söyledi:

Tuba’nın çığlığı Meclis’e taşındı

ŞİDDETİN UZLAŞTIRMASI OLMAZ

“Adalet Bakanı, kadın ile saldırganın uzlaştırma masasına oturtulması emrini veriyor. İşte eksiklik bu. Adalet Bakanı’nın sözleri ile ‘Adaletin, son bir çareyle kapısına gelen kadının feryadına sessiz kalmasının’ nedenlerinden biri, kadınların, saldırganlarla, olası katillerle uzlaşmaya zorlanmasıdır. Kadına yönelik şiddetin uzlaştırması olmaz. Kadın, kendisine şiddet uygulayanla, kendisine hakaret edenle, kendisini tehdit edenle, huzurunu bozanla uzlaşmaz. Polislerin, savcıların, hâkimlerin aileyi değil öncelikle kadını, sadece kadın olduğu için şiddete uğrayan kadını korumak için devreye girmesini sağlamayı hedefliyoruz. Kadınların, uzlaştırma yoluyla şiddetin ardından evlerine gönderilmesinin önüne geçmeyi amaçlıyoruz. Çünkü bu bakış açısının, kadına yönelik şiddeti körüklediğini düşünüyoruz. Arabuluculuk ve uzlaştırma, şiddet ile zedelenen aile hukukunda uygulanamaz. Arayı bulmak için zorlamak, sadece ve sadece şiddeti arttırır.”

CHP Eskişehir Milletvekili Jale Nur Süllü de kadına yönelik şiddette kadını, yalnızca anne ve eş olarak gören, aile içinde korumacılık söylemleriyle ele alan anlayışlarla bir yere varılamayacağının ortaya konulmuş olduğunu söyledi.

BENİM CİĞERİM YANDI

MECLİS’teki basın toplantısı sırasında Ayşe Tuba Arslan’ın anne ve babası gözyaşlarına boğuldu. Baba Serdar Arslan, “Benim ciğerim yandı, ocağım yandı. Başka ocaklar yanmasın, başka ocaklar sönmesin. Yavrular yetim kalmasın. Bugüne kadar geç kalınsa da inşallah bundan sonra caydırıcı kararlar bunun önüne geçer” dedi. Toplantı sırasında gözyaşlarını tutamayan anne Sondikme ise teklifi hazırlayan milletvekillerine teşekkür etti.

ŞİDDETTE UZLAŞTIRMA OLMAZ

ÇAKIRÖZER’in Meclis Başkanlığı’na sunduğu teklif, Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Yasa’da değişiklik öngörüyor. Buna göre, kadına yönelik her türlü şiddet ile ilgili arabuluculuk ve uzlaştırma da dahil olmak üzere hiçbir alternatif uyuşmazlık çözüm yoluna gidilemeyecek. İkinci teklifle ayrıca Ceza Muhakemesi Yasası’na, “Soruşturulması ve kovuşturulması şikâyete bağlı olsa bile, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar ile kadına yönelik her türlü şiddet suçunda uzlaştırma yoluna gidilemez. Uzlaştırma kapsamına giren bir suçun, bu kapsama girmeyen bir başka suçla birlikte aynı mağdura karşı işlenmiş olması halinde de uzlaşma hükümleri uygulanmaz” hükmü ekleniyor.

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