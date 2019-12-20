Tuana ne demek? Tuana isminin anlamı nedir?

Tuana ismi, oldukça eski dönemlerden bu yana kullanılmıştır. Sözcüğün kökeni tam olarak bilinmemektedir. Ancak Farsçadan geldiğine yönelik kanaat yaygındır. Sözcük, Farsçada "Güçlü kudretli kadın" anlamında kullanılmaktadır. Bunun yanı sıra ismin eski Türk toplumlarında da kullanıldığı bilinmektedir.



Tuana İsminin Anlamı



Tuana ismi, eski toplumlarda kadın hükümdarlar için kullanılan bir sözcüktür. Veya hükümdarların eşleri bu isimle anılmaktadır. Ayrıca Tuana isminin anlamı cennet bahçelerine düşen yağmur olarak yorumlanmaktadır.





