TTK'ya alınacak 500 işçi kura ile belirlendi | Türkiye Taş Kömürü Kurumu işçi alımı
Türkiye Taş Kömürü Kurumuna (TTK) alınacak 500 işçi için kura çekimi Zonguldak, Bartın ve Karabük’te aynı anda yapıldı. 24 bin 883 kişinin katıldığı kura çekiminde, ismi çıkanlar sevinç yaşadı. Çekilişin tamamlanmasının ardından, kura sonuçlarına dair araştırmalar hız kazandı. İşte, Türkiye Taş Kömürü Kurumu işçi alım kurasına ilişkin ayrıntılar...
Geçen yıl Zonguldakta miting yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TTKya ilk etapta 1000, ikinci etapta 500 olmak üzere toplam 1500 yer altı üretim işçisi alımı sözü verdi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın yaptığı çalışmalar sonunda ilk etapta alınacak 1000 işçi için kura çekimi 2 Martta yapıldı.
Zonguldakta 700, Karabükte 200, Bartında ise 100 kişi kura ile maden işçisi olmaya hak kazandı. Bin kişilik kontenjan için toplam 35 bin 770 başvuru yapıldı.
500 kişilik ikinci etap kontenjanına ise başvurular yeniden alındı. Toplam 24 bin 883 kişi, maden işçisi olabilmek için başvurdu. TTKya alınacak işçiler için Zonguldaka 350, Bartına 100, Karabüke ise 50 kontenjan ayrıldı. Kura çekimi aynı anda 3 ilde gerçekleştirildi.
Zonguldaktaki kura çekimine Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Mithat Cansız, Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş, CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz ve maden işçisi olmak isteyen adaylar katıldı.
TTK Genel Müdürü Kazım Eroğlu, birinci kurada belirlenen adayların sisteme girişlerinin 31 Mayıs’ta gerçekleşeceğini ve iş başı yapacaklarını söyledi.
Törende, Zonguldak için başvuruda bulunan 18 bin 221 kişiden 350 maden işçisinin ismi belirlendi.
KARABÜK KURA ÇEKİMİ
Karabük Belediyesi Konferans Salonu'nda, Zonguldak ve Bartın illeriyle aynı anda noter huzurunda çekilen kura çekimi törenine, TTK Genel Müdür Yardımcısı İsmail Güner, Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR) Karabük İl Müdürü Coşkun Güven ile TTK'de işe girebilmek için başvuruda bulunanlar katıldı.
Tören, Karabük 4. Noteri Fatma Keskinci tarafından kura çekimi konusunda işçilere bilgi verilmesiyle başladı.
Salonda bulunan adaylardan bazıları kurayı kendileri çekmek istedi. Bunun üzerine Keskinci, sahneye 4 kişi davet etti. Sahneye çıkan ve kura çeken bir kişi, elindeki rakamın 9'mu 6'mı olduğu tam okunmadan yeniden torbanın içine attı.
Keskinci, salonda tepki oluşması üzerine kamera sisteminden çekilişi yeniden izledi ve salondakilere görüntüleri gösterdi. Rakamın 6 olduğu anlaşılınca kura çekimine yeniden devam edildi.
Başvuruda bulunan bin 276 kişi arasından kurada adı çıkan 50 kişi mutluluk yaşadı.
BARTIN KURA ÇEKİMİ
TTK Amasra Müessese Müdürlüğünde sinema salonunda düzenlenen ve noter huzurunda gerçekleştirilen kura çekimi törenine, TTK Genel Müdür Yardımcısı Muharrem Kiraz, Amasra Müessese Müdürü Cihat Özdemir, Müessese Müdür Yardımcısı Salih Atmaca, Amasra Genel Maden İşçileri Sendikası Amasra Şube Başkanı Ertan Kaya ile TTK'ye işe girebilmek için başvuruda bulunanlar ve yakınları katıldı.
İlk kura çekimi müessese müdürlüğü yetkililerince yapıldı.
İşçi adayları ile onların babaları ve annelerine de kura çekimi yaptırılan törende başvuruda bulunan 5 bin 386 arasından 100 kişinin ismi belirlendi.
SONUÇLAR NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Türkiye Taş Kömürü Kurumuna (TTK) alınacak 500 işçi için kura çekiminin tamamlanmasının ardından gözler, sonuçların TTK'nın resmi sitesinden ilan edileceği saatlere çevrildi.
Söz konusu kura çekiminin sonuçları henüz, TTK'nın sitesinde ilan edilmedi. Konuya dair gelişmeler oldukça haberimizde yer vereceğiz.
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