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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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23.05.2019 - 09:33, Son Güncelleme:

TTK maden işçisi alımı kura çekimi ne zaman saat kaçta? Türkiye Taşkömürü Kurumu personel alımı

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TTK maden işçisi alımı kura çekimi ne zaman saat kaçta? Türkiye Taşkömürü Kurumu personel alımı

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) bünyesine, Zonguldak ilinden 350, Bartın ilinden 100 ve Karabük ilinden 50 olmak üzere toplam 500 yeraltı 'Pano-ayak üretim işçisi' alımına ilişkin başvuru süreci geçtiğimiz günlerde tamamlanmıştı. Gözler şimdi, noter huzurunda yapılacak kura çekiminde. Peki, TTK maden işçisi alımı kura çekimi ne zaman saat kaçta?

Türkiye Taşkömürü Kurumu’na (TTK) 500 işçi yapılan kura sonucu madenci olarak işbaşı yapacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın TTK’ya bin 500 işçi sözü vermesinin ardından hazırlıklar tamamlanmış Zonguldak 700, Bartın 200 ve Karabük 100 kontenjan olmak üzere bin işçi kurayla belirlenmişti. Öte yandan diğer 500 işçi için de hazırlıklar tamamlandı. İşte, TTK maden işçisi alımı kura çekimi hakkında tüm detaylar...

KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

23 Mayıs 2019 günü Site Spor Salonu’nda Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Mithat Cansız’ın da katılımıyla kura çekimi gerçekleştirilecek. Alınacak 500 işçiden 350’si Zonguldak’tan, 100’ü Bartın’dan ve 50’si Karabük’ten olmak üzere kura çekimi gerçekleştirilecek.

Bartın’a 100 işçi alımı için 23 Mayıs 2019 günü TTK Amasra Müessese Müdürlüğü’ne ait sinema salonunda, Karabük’e 50 işçi alımı için yine aynı tarihte Karabük Belediyesi Nikah Salonu’nda kura çekimi gerçekleştirilecek.

YEDEKLER KURAYLA BELİRLENECEK

Her üç il için de kura çekimi noter aracılıklarıyla gerçekleştirilecek. Öte yandan Zonguldak için başvuruda bulunan 18 bin 221 kişi arasından 350’si asil 350’si yedek kura ile belirlenecek. Kura çekimine dair detaylar geldikçe haberimizde yer vereceğiz.

KURA SONRASI SÜREÇ NASIL İŞLEYECEK?

Kura çekimi sonucu işe girmeye hak kazananlar TTK Beden Gücü Yönergesi hükümlerine göre yapılacak olan sağlık muayeneleri sonucunda alacaları ‘Yeraltı pano-ayak üretim işçiliği sanatında çalışır’ kararlı sağlık raporlarının ardından işe başlatılacaklar.

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