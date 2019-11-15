TTK kura çekimi sonuçları açıklandı! İşte, TTK'dan duyuru
TTK kura çekimi sonuçları kurumun resmi internet sitesi üzerinden açıklandı. Dökümcü, talaşlı imalat işçisi, kaynakçı gibi pozisyonlarda yapılacak olan TTK kura çekiliş sonuçları, noter huzurunda gerçekleşti. İşte, TTK kura çekiliş sonuçları ve adayları ilgilendiren detaylı bilgiler
TTK kura çekiliş sonuçları, kurumun resmi internet sitesi üzerinden açıklandı. İşte, TTK'nın o konu hakkında yaptığı açıklama;
"Kurumumuzun yerüstü ve gerektiğinde yeraltı işyerlerinde 4857 sayılı İş kanununa tabi daimi işçi statüsünde çalıştırılmak üzere işe alınacak olan toplam 30 nitelikli işçi alımı için; Aşağıda belirtilen tarihlerde Kurumumuzca yapılacak olan PRATİK UYGULAMA ve SÖZLÜ SINAV’a katılmaya hak kazanacak talebimizin dört katı oranındaki adayları belirlemek amacıyla, Zonguldak 1. Noteri tarafından 15.11.2019 tarihinde yapılan kura çekimi sonuçlarından;"
-12 kişinin işe alınacağı “DÖKÜMCÜ” sanatı, kura çekim sonuçları için TIKLAYINIZ.
-8 kişinin işe alınacağı “TALAŞLI İMALAT İŞÇİSİ” sanatı, kura çekim sonuçları için TIKLAYINIZ.
-4 kişinin işe alınacağı “KAYNAKÇI” sanatı, kura çekim sonuçları için TIKLAYINIZ.
-3 kişinin işe alınacağı “KALİTE KONTROL İŞÇİSİ” sanatı, kura çekim sonuçları için TIKLAYINIZ.
-2 kişinin işe alınacağı “MEKANİZASYON VE PRES İŞÇİSİ” sanatı, kura çekim sonuçları için TIKLAYINIZ.
-1 kişinin işe alınacağı “AĞAÇ İŞLERİ İŞÇİSİ” sanatı, kura çekim sonuçları için TIKLAYINIZ.
ADAYLARDAN İSTENEN BELGELER
1-Nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi,
2-Diploma veya “Çıktı” aslı ve fotokopisi,
3-Mesleğiniz ile ilgili almış olduğunuz kurs, sertifika, bonservis aslı ve fotokopileri,
-Hazırlanan belgelerinin asılları ile fotokopilerinin ayrı bir dosyada getirilmesi gerekmektedir.
-Kura çekimi sonucunda, “ASIL” olarak belirlenen adaylar ile “ÖNCELİKLİ” kontenjandan kayıt yaptıran adayların;
“ÖNCELİKLİ” kontenjandan kayıt yaptıran adaylar, yönetmelik hükümlerine göre kura çekimine dahil edilmemiş olup, bu adaylar diğer adaylar ile beraber PRATİK UYGULAMA ve SÖZLÜ SINAVA katılacaktır.
- Kura çekimi sonucunda, “ASIL” olarak belirlenen adaylar ile “ÖNCELİKLİ” kontenjandan kayıt yaptıran adayların belgelerinin, talep şartlarımıza uygun olup olmadığının tespiti amacıyla sözlü sınav yapılmadan önce kontrol edilmek üzere, aşağıdaki belgelerin 21-22 KASIM 2019 tarihlerinde TTK Personel Daire Başkanlığı İşçilik Servisine getirilmesi gerekmektedir.
-Belgelerini belirtilen tarihlerde getirmeyen veya belgeleri talep şartlarımıza uygun olmayan adaylar kesinlikle Pratik Uygulama ve Sözlü Sınava alınmayacaktır.
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