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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Bir kitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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11.04.2019 - 14:36, Son Güncelleme:

TTK işçi alımı başvuruları ne zaman başlayacak?

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TTK işçi alımı başvuruları ne zaman başlayacak?

Türkiye Taşkömürü Kurumuna (TTK) 1500 işçi alınmasına yönelik Cumhurbaşkanı Kararı, geçtiğimiz yılın sonunda Resmi Gazete'de yayımlanmıştı. Bu kapsamda ilk bin işçi istihdamında süreç tamamlanmak üzere. Gözler şimdi geriye kalan 500 maden işçisinin alımında. Peki, TTK işçi alımı başvuruları ne zaman başlayacak?

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü ve bağlı işyerlerinin yeraltı işyerlerinde çalıştırılacak işçiler için başvuru sürecinin ne zaman başlayacağı merak konusu oldu. Söz konusu işçi alımı kapsamında geçtiğimiz mart ayında Zonguldak, Bartın ve Karabük illeri için kura çekimleri yapılmıştı. İşte, konuya dair ayrıntılar...

Türkiye Taşkömürü Kurumuna yapılacak 500 işçi alımına ilişkin henüz resmi bir açıklama yok ancak, Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkanı Hakan Yeşil, konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkanı Hakan Yeşil, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla başlayan TTK'ya işçi alım sürecinin devam ettiğini belirterek, "Bin arkadaşımızın bu ay içinde işbaşı yapmasını bekliyoruz. Diğer yandan sözü verilen 500 arkadaşımızın alımına da bu ay içinde başlanacağı açıklandı." dedi.

Yeşil'in sözlerinin tamamı şöyle:

"Bin arkadaşımızın bu ay içinde işbaşı yapmasını bekliyoruz. Diğer yandan sözü verilen 500 arkadaşımızın alımına da bu ay içinde başlanacağı açıklandı. Yeni işçi alımları yapılırken, kura çekiminde ilçe nüfusları göz önüne alınarak kontenjan belirlenmelidir. Biz bu sayının arttırılması için de girişimlerde bulunuyoruz. Çünkü işçi alınacağının açıklandığı günden bugüne yaklaşık 900 arkadaşımız emekli oldu." ifadelerini kullandı.

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