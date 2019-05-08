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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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08.05.2019 - 08:51, Son Güncelleme:

TTK 500 maden işçisi alacak | Başvuru şartları neler?

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TTK 500 maden işçisi alacak | Başvuru şartları neler?

Türkiye Taşkömürü Kurumuna (TTK) 500 maden işçisi alımı için başvurular alınmaya başlandı. Kurum, geçtiğimiz haftalarda da bin kişiyi istihdam etmek için başvuru süreci başlatmış ve kura çekimlerini tamamlamıştı. Vatandaşlar, Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüklerine gelerek başvurularını yapıyor. Peki, TTK 500 maden işçisi alımı başvuru şartları neler?

Türkiye Taşkömürü Kurumu bünyesine, Zonguldak ilinden 350, Bartın ilinden 100 ve Karabük ilinden 50 olmak üzere toplam 500 yeraltı "Pano-ayak üretim işçisi" alınacak. Adaylarda aranan şartlar da belirlendi. İşte, konuya ilişkin ayrıntılar...

TTK işçi alımı için ilan detaylarını yayımladı. Zonguldak, Bartın ve Karabük olmak üzere toplam 500 işçi alımı yapacak olan TTK, adaylarda aranan şartları da erişime açtı. 6 Mayıs'ta başlayan başvuru süreci, 5 gün sonra son bulacak. Adaylarda aranan şartlar ise şu şekilde olacak;

-İlan tarihi itibari ile 18 yaşını tamamlamış olmak,

-En az İlkokul mezunu olmak,

-İlan tarihi itibari ile 32 yaşından gün almamış olmak,

-Askerlikle ilişiği olmamak,

-Zonguldak, Bartın veya Karabük illerinde ikamet ediyor olmak,

İLANIN TÜM DETAYLARI İÇİN TIKLAYIN

Zonguldak, Bartın ve Karabük Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğünce, 06.05.2019 tarihinde başlayacak olan 5 günlük işçi alım ilanı süresi içinde, şartlara haiz olan adayların Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde kayıtlı olan adrese göre Zonguldak, Bartın veya Karabük İş Kurumu İl Müdürlüklerine müracaat etmeleri gerekmektedir.

KURA ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN?

Başvuranlar arasından işe girmeye hak kazanacak adayları tespit etmek amacıyla;

Zonguldak 350 işçi alımı için; 23 Mayıs 2019 tarihinde, Zonguldak Site (Bahçelievler) kapalı Spor salonunda,

Amasra/Bartın 100 işçi alımı için; 23 Mayıs 2019 tarihinde, Amasra Müessese Müdürlüğü sinema salonunda,

Karabük 50 işçi alımı için; 23 Mayıs 2019 tarihinde, Karabük Nikah salonunda saat 09.00’da başlamak üzere Noter tarafından kura çekimi yapılacaktır.

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