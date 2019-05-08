TTK 500 maden işçisi alacak | Başvuru şartları neler?
Türkiye Taşkömürü Kurumuna (TTK) 500 maden işçisi alımı için başvurular alınmaya başlandı. Kurum, geçtiğimiz haftalarda da bin kişiyi istihdam etmek için başvuru süreci başlatmış ve kura çekimlerini tamamlamıştı. Vatandaşlar, Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüklerine gelerek başvurularını yapıyor. Peki, TTK 500 maden işçisi alımı başvuru şartları neler?
Türkiye Taşkömürü Kurumu bünyesine, Zonguldak ilinden 350, Bartın ilinden 100 ve Karabük ilinden 50 olmak üzere toplam 500 yeraltı "Pano-ayak üretim işçisi" alınacak. Adaylarda aranan şartlar da belirlendi. İşte, konuya ilişkin ayrıntılar...
TTK işçi alımı için ilan detaylarını yayımladı. Zonguldak, Bartın ve Karabük olmak üzere toplam 500 işçi alımı yapacak olan TTK, adaylarda aranan şartları da erişime açtı. 6 Mayıs'ta başlayan başvuru süreci, 5 gün sonra son bulacak. Adaylarda aranan şartlar ise şu şekilde olacak;
-İlan tarihi itibari ile 18 yaşını tamamlamış olmak,
-En az İlkokul mezunu olmak,
-İlan tarihi itibari ile 32 yaşından gün almamış olmak,
-Askerlikle ilişiği olmamak,
-Zonguldak, Bartın veya Karabük illerinde ikamet ediyor olmak,
İLANIN TÜM DETAYLARI İÇİN TIKLAYIN
Zonguldak, Bartın ve Karabük Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğünce, 06.05.2019 tarihinde başlayacak olan 5 günlük işçi alım ilanı süresi içinde, şartlara haiz olan adayların Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde kayıtlı olan adrese göre Zonguldak, Bartın veya Karabük İş Kurumu İl Müdürlüklerine müracaat etmeleri gerekmektedir.
KURA ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN?
Başvuranlar arasından işe girmeye hak kazanacak adayları tespit etmek amacıyla;
Zonguldak 350 işçi alımı için; 23 Mayıs 2019 tarihinde, Zonguldak Site (Bahçelievler) kapalı Spor salonunda,
Amasra/Bartın 100 işçi alımı için; 23 Mayıs 2019 tarihinde, Amasra Müessese Müdürlüğü sinema salonunda,
Karabük 50 işçi alımı için; 23 Mayıs 2019 tarihinde, Karabük Nikah salonunda saat 09.00’da başlamak üzere Noter tarafından kura çekimi yapılacaktır.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle