TTB’li doktorlara terör iddianamesi
TÜRK Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi üyesi 11 doktor hakkında, 2016’da Dünya Barış Günü ve 2018’de Afrin operasyonuyla ilgili olarak yaptıkları iki açıklama nedeniyle ‘terör örgütü propagandası yapmak, halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek’ suçundan dava açıldı.
Konsey üyelerinin evlerinde yapılan aramada bulunan satışı serbest olan çok sayıda kitap suç delili olarak iddianamede yer aldı. İddianamede şüphelilerin Afrin operasyonuna ilişkin yaptıkları açıklama ile TSK’nın PKK/PYD’ye yönelik olarak başlattığı operasyonu sivil halka karşı yapılıyormuş gibi izlenimi vererek örgüte destek ve meşruiyet kazandırmaya çalıştıkları iddia edildi. 1 Eylül 2016 tarihli açıklamanın da örgüte destek mahiyetinde olduğu, halkı kin ve düşmanlığa sevk ettiği ileri sürüldü.
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