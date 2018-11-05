TTB: Teklif geri çekilsin
Türk Tabipleri Birliği (TTB), kamudan ihraç edilen veya güvenlik soruşturmalarında sakıncalı bulunan hekimlerin çalışmalarını sınırlandıran yasa teklifinin geri çekilmesini istedi.
Türkiye’nin dört bir yanından gelen hekimlerin katılımıyla TTB önünde basın açıklaması yapan TTB Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Sinan Adıyaman, özetle şunları söyledi:
BASINDAN ÖĞRENDİK
“Çok sayıda meslektaşımızı sağlıkta şiddet nedeniyle kaybetmemize rağmen siyasal iktidarın önerdiğimiz yasal düzenlemeyi yapmasını sağlayamadık. 30 Ekim 2018 tarihinde 6 AKP milletvekili tarafından sağlık çalışanlarına karşı şiddetin önlenmesini hedefleyen bir kanun teklifinin hazırlandığını basından öğrendik.
ŞİDDETE KARŞI YASA BEKLİYORDUK
Hazırlanan bu yasa teklifinin sağlıkta bir torba yasa niteliğinde olduğu ve 44 maddeden oluşan bu yasa önerisinin Türkiye Cumhuriyeti tarihinin sağlık alanındaki en ağır, en acımasız, hukuk tanımayan yasaları içerdiği ortaya çıktı. Bizler Meclis’ten sağlıkta şiddeti durdurmaya yönelik bir yasa değişikliği beklerken, hazırlanan yasa önerisiyle binlerce hekim haksız hukuksuz bir şekilde mesleklerini yapamaz hale getiriliyor.” m ANKARA
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