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YÄ±l 1948. GÃ¼nlerden 1 MayÄ±s... Rotatifler, TÃ¼rk basÄ±n tarihine damgasÄ±nÄ± vuracak HÃ¼rriyet iÃ§in dÃ¶nÃ¼yor ve TÃ¼rkiyeyeni bir gazeteye uyanÄ±yor.

1 MayÄ±s 1948â€™de okuyucusuyla buluÅŸan HÃ¼rriyet, ilk gÃ¼nden bu yana "TarafsÄ±z ve kaynaÄŸÄ±ndan doÄŸru haber" ilkesinden Ã¶dÃ¼n vermeksizin yayÄ±n yaÅŸamÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rmekte, sektÃ¶rÃ¼nÃ¼n Ã¶ncÃ¼ ve Ã¶rnek gazetesi konumunu daha da Ã¶teye gÃ¶tÃ¼rerek kÃ¼resel bir medya markasÄ± olma iddiasÄ±yla geleceÄŸe uzanmaktadÄ±r.

O gÃ¼nden bugÃ¼ne, ilk gÃ¼nkÃ¼ heyecanÄ± yitirmeden, "her sabah yeni bir gÃ¼n baÅŸlar ve rotatifler dÃ¶ner" anlayÄ±ÅŸÄ±yla kurumsallaÅŸan HÃ¼rriyet, bugÃ¼n TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã§ok okunan gazetelerinden biri ve Ã§ok sesli bir toplumun aynasÄ±dÄ±r. Birkitle gazetesi olarak, TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã¼cra kÃ¶ÅŸesindeki kahvehanelerden, ev kadÄ±nlarÄ±nÄ±n mutfaÄŸÄ±na dek geniÅŸ bir okur kitlesiyle buluÅŸmakta, basÄ±lÄ± gazetesiyle her gÃ¼n 1,4 milyon kiâ€‹ÅŸiye ulaÅŸmaktadÄ±r. KÃ¼reselleÅŸen dÃ¼nya, deÄŸiÅŸen gazetecilik anlayÄ±ÅŸÄ± Ã§erÃ§evesinde her platformda okurlarÄ± ve paydaÅŸlarÄ±yla iletiÅŸim halinde olmayÄ± ilke edinenHÃ¼rriyet basÄ±lÄ± gazetenin yanÄ± sÄ±ra web-cep- tabletâ€™den de gÃ¼nde milyonlarca kiÅŸiye eriÅŸmekte, â€‹â€‹â€‹68.yÄ±lÄ±nda gÃ¼nlÃ¼kortalama 3.â€‹3 milyon ziyaretÃ§iye ulaÅŸmaktadÄ±r.

HÃœRRÄ°YET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektÃ¶rÃ¼nÃ¼ tek bir Ã§atÄ± altÄ±nda buluÅŸturmayÄ± hedefleyen, kesintisiz, yÃ¼ksek kalitelihizmeti, gÃ¼ncel ve detaylÄ± ilanlarÄ±, haberleri ile emlak sektÃ¶rÃ¼nÃ¼n nabzÄ±nÄ± tutan HÃ¼rriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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Gündem
03.10.2018 - 14:34, Son GÃ¼ncelleme:

Tsunami nedir? Tsunami nasÄ±l oluÅŸur?

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Tsunami nedir? Tsunami nasÄ±l oluÅŸur?

Tsunami nedeniyle dÃ¼nyanÄ±n pek Ã§ok yerinde binlerce insan zarar gÃ¶rÃ¼yor. DenizaltÄ±ndaki depremlerin tsunamiye yol aÃ§tÄ±ÄŸÄ± teorisi ilk kez Yunan tarihÃ§isi Thucydides, tarafÄ±ndan, Peleponnes SavaÅŸÄ±'nÄ±n Tarihi kitabÄ±nda Ã¶ne sÃ¼rÃ¼lmÃ¼ÅŸtÃ¼. Peki, Tsunami nedir? Tsunami nasÄ±l oluÅŸur?

Tsunaminin sebebi genelde denizaltÄ±nda gerÃ§ekleÅŸen depremlerdir.ÂTsunami okyanus ya da denizlerin tabanÄ±nda oluÅŸan deprem, gÃ¶k taÅŸÄ± dÃ¼ÅŸmesi, deniz altÄ±ndaki nÃ¼kleer patlamalar, volkan patlamasÄ± ve bunlara baÄŸlÄ± taban Ã§Ã¶kmesi, zemin kaymalarÄ± gibi tektonik olaylar sonucu denize geÃ§en enerji nedeniyle oluÅŸan uzun periyotlu deniz dalgasÄ±nÄ± temsil eder.

TSUNAMÄ° NASIL OLUÅžUR?

Tsunami tek bir dalgadan oluÅŸmaz, bir dalgalar serisidir. BÃ¼yÃ¼k bir tsunamide bu dalga serisi bir saatten uzun bir sÃ¼re iÃ§in devam edebilir ve bu dalgalarÄ±n ÅŸiddeti ve bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼n gittikÃ§e azalacaÄŸÄ± garanti edilemez.

TSUNAMÄ° TAHMÄ°N EDÄ°LÄ°R MÄ°?

Tsunamiyi Ã¶nceden tahmin etmek neredeyse imkansÄ±zdÄ±r. EÄŸer kÄ±yÄ±lardaki sular aniden Ã§ekilirse, birkaÃ§ dakika Ã¶nceden uyarÄ± yapmak mÃ¼mkÃ¼n olabilir. Bu da dalgalar arasÄ±ndaki boÅŸluÄŸun kÄ±yÄ±ya, dalganÄ±n tepe noktasÄ±ndan Ã¶nce varacaÄŸÄ± durumlarda mÃ¼mkÃ¼ndÃ¼r.

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