Tsunami nedir? Tsunami nasÄ±l oluÅŸur?
Tsunami nedeniyle dÃ¼nyanÄ±n pek Ã§ok yerinde binlerce insan zarar gÃ¶rÃ¼yor. DenizaltÄ±ndaki depremlerin tsunamiye yol aÃ§tÄ±ÄŸÄ± teorisi ilk kez Yunan tarihÃ§isi Thucydides, tarafÄ±ndan, Peleponnes SavaÅŸÄ±'nÄ±n Tarihi kitabÄ±nda Ã¶ne sÃ¼rÃ¼lmÃ¼ÅŸtÃ¼. Peki, Tsunami nedir? Tsunami nasÄ±l oluÅŸur?
Tsunaminin sebebi genelde denizaltÄ±nda gerÃ§ekleÅŸen depremlerdir.ÂTsunami okyanus ya da denizlerin tabanÄ±nda oluÅŸan deprem, gÃ¶k taÅŸÄ± dÃ¼ÅŸmesi, deniz altÄ±ndaki nÃ¼kleer patlamalar, volkan patlamasÄ± ve bunlara baÄŸlÄ± taban Ã§Ã¶kmesi, zemin kaymalarÄ± gibi tektonik olaylar sonucu denize geÃ§en enerji nedeniyle oluÅŸan uzun periyotlu deniz dalgasÄ±nÄ± temsil eder.
TSUNAMÄ° NASIL OLUÅžUR?
Tsunami tek bir dalgadan oluÅŸmaz, bir dalgalar serisidir. BÃ¼yÃ¼k bir tsunamide bu dalga serisi bir saatten uzun bir sÃ¼re iÃ§in devam edebilir ve bu dalgalarÄ±n ÅŸiddeti ve bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼n gittikÃ§e azalacaÄŸÄ± garanti edilemez.
TSUNAMÄ° TAHMÄ°N EDÄ°LÄ°R MÄ°?
Tsunamiyi Ã¶nceden tahmin etmek neredeyse imkansÄ±zdÄ±r. EÄŸer kÄ±yÄ±lardaki sular aniden Ã§ekilirse, birkaÃ§ dakika Ã¶nceden uyarÄ± yapmak mÃ¼mkÃ¼n olabilir. Bu da dalgalar arasÄ±ndaki boÅŸluÄŸun kÄ±yÄ±ya, dalganÄ±n tepe noktasÄ±ndan Ã¶nce varacaÄŸÄ± durumlarda mÃ¼mkÃ¼ndÃ¼r.
YorumlarÄ± GÃ¶ster
YorumlarÄ± Gizle