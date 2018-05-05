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    TSK’nın yeni silahı Boran’ın özellikleri neler?

    Hürriyet Haber
    05.05.2018 - 13:01 | Son Güncelleme:

    Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından TSK’nın yeni silahı Boran ile ilgili bilgilendirmelerde bulundu. TSK'nın lojistik ve taktik manevra kabiliyetini büyük ölçüde artırması beklenen Boran'ın seri üretimine yıl sonu itibarıyla geçilmesi planlanıyor. Peki TSK’nın yeni silahı Boran’ın özellikleri neler?

    Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından hava hücum harekatı gerçekleştirilecek komando ve piyade birliklerinin harekat ihtiyacının karşılanmasına için yerli ve milli yeni bir silah sistemi olan Boran’ın üretildiğini açıkladı. Makina ve Kimya Endüstrisi (MKE) Kurumu tarafından yapılan özel çalışma kapsamında geliştirilen Boran'ın teknik özellikleri ve sağlayacağı faydalar merak konusu oldu. 

    TSK'nın lojistik ve taktik manevra kabiliyetini büyük ölçüde artıracak olan Boran, konum ve istikametini kendi belirleyerek kısa sürede atış görevine hazır hale getirilebilme özelliğine sahip. Üzerinde modern komuta ve atış kontrol sistemleri bulunan silah, azami 17 kilometre mesafeyi etki altına alabiliyor.

    Ağırlığı azami bin 720 kilogram olan sistem, Sikorsky S-70 genel maksat helikopteriyle harici yük, Chinook CH-47 helikopteriyle de hem harici hem dahili yük olarak taşınabilecek. Atış kontrol sistemleri vasıtasıyla klasik mevzilenme prosedürlerine ihtiyaç olmadan atış komutu hesaplama ve hedefe yönelme sağlayabilen silah sistemi kara, hava ve denizden intikal esnasında konum ve istikamet bilgilerini güncelleyerek eksi 32 ile artı 44 derece çevre koşullarında kesintisiz 8 saat süresince her türlü atış görevini gerçekleştirebilme özelliğine sahip. İşte yeni TSK silahı Boran’ın diğer özellikleri!

    DİĞER ÖZELLİKLERİ

    Sayısal ortamda ateş planlaması ve atış görevi icrası
    Ataletsel Konumlama Sistemi sayesinde sürekli konum ve namlu yönelimi tespiti
    "NATO Armament Ballistic Kernel (NABK)", Adedi Atış Cetvelleri veya Özel Balistik Yazılımlar kullanarak hassas ve hızlı balistik hesaplama
    İlk Hız Yönetimi
    Namlu yönelim bilgilerinin grafik olarak görüntülenmesi
    Lazer Mesafe Ölçme Cihazı ve Termal Görüş Sistemi ile görerek atış
    Ateş Destek ve Komuta Kontrol sistemleri ile sayısal telsiz haberleşmesi
    Sayısal harita üzerinde muharebe unsurlarına ait bilgileri görüntüleme
    Görev odaklı, menü kontrollü grafiksel kullanıcı arayüzü

    Etiketler: TSK’nın yeni silahı , boran özellikleri , SeoHaber , NoMobil , gündem
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