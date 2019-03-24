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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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24.03.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

TSK’nın İdlib’de devriyesi arttı

Uğur Ergan
Uğur Ergan
uergan@hurriyet.com.tr
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Uğur Ergan
Uğur Ergan
uergan@hurriyet.com.tr
TSK’nın İdlib’de devriyesi arttı

SURİYE’de çatışmasızlık bölgesi İdlib’in kuzey kesimlerinde Rusya ve rejim güçlerinin saldırılarını azaltması sonrası Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) bölgede devriye sayısını sıklaştırdı.

TSK, İdlib’in kuzeyi ile Halep’in güneybatısına denk gelen doğu güzergahlarında devriye turlarını artırırken, söz konusu bölgelerde bir haftadan beri çatışma yaşanmadığı öğrenildi. TSK konvoyları önceki gün kuzey kesimlerinde birbiri ardına devriye yaptıktan sonra dün de doğu hattında devriye yapıp, Halep’in güneybatı kırsalına kadar indi. TSK’nın devriyesi boyunca olumsuz herhangi bir gelişme yaşanmazken, konvoy silahlı-silahsız insansız hava araçları (İHA) tarafından havadan gözetlendi. Kuzeyde, İdlib ile Afrin arasındaki geçişlerin de yeniden açıldığı bildirildi.

RUS İHA’SI DÜŞTÜ İDDİASI

Yerel kaynaklar, İdlib’in güneyinde ise Rus savaş uçaklarının havadan, rejim birliklerinin de karadan saldırılarının sürdüğü bilgisini paylaştı. Aynı kaynaklar, Ceyş El İzze grubunun güney uçtaki Latamina’nın kırsalında keşif uçuşu yapan Rusya’ya ait bir İHA’yı düşürdüğünü iddia etti. Rusya’ya ait SU-34 tipi savaş uçağı ile rejim güçleri toplarla Han Şeyhun’u yoğun şekilde bombaladı. Rejim güçlerinin, İdlib’in güneybatısındaki Gab düzlükleri ile güneyde Kafr Zita ve Kül Şeriat köylerine füze ve top atışları yaptığı da bildirildi. Yine güneyde Aziziyah’da rejim ile muhalif unsurlar arasında yoğun çatışmalar yaşandığı da bölgeden gelen bilgiler arasında yer aldı. Muhalif gözlemciler İdlib merkezinin Fua ve Keferya semtleri ile Han Şeyhun ilçesinin çevresine önceki gün yapılan hava saldırılarında ilk belirlemelere göre 15 kişinin öldüğünü, 28 kişinin de yaralandığı bilgisini paylaştı.

 

İZİN VERMEYECEĞİZ

TSK’nın İdlib’de devriyesi arttı

- MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, sınır hattında incelemeleri sırasında İdlib’deki gelişmelere değinerek “Daha önce üzerinde mutabakat sağlanan konuların bir an önce gerçekleştirilmesi, hayata geçirilmesi konusunda Rusya ile temaslarımız devam etmektedir” dedi. Akar, şunları söyledi: “Ülkemizin güneyinde, 911 kilometre sınırımız olan bir ülkede bir terörist koridorunun olmasını kabul etmemiz mümkün değil. İzin vermeyeceğiz. Müttefiklerimiz, muhataplarımızdan özellikle Münbiç’te de verdikleri sözü yerine getirmelerini bekliyoruz. Çalışmalarımız, değerlendirmemiz bu bölgede (Fırat’ın doğusu) 30-40 kilometrelik bir güvenli bölgenin oluşturulması, yönetiminin de TSK tarafından yapılmasıdır.” Bakan Akar ve komutanlar inceleme ve denetlemelerinin ardından bölgeden ayrıldı.

Uğur Ergan
Uğur Ergan
uergan@hurriyet.com.tr
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