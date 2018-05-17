TSK'nın gizli belgeleri aramada ortaya çıktı! FETÖ davasında flaş gelişme

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, eski yarbay Metin Gültekin'in 5. Zırhlı Tugay Komutanlığı 2. Tank Taburundaki odasında yapılan aramada, üzerinde "NATO Gizli" ve "Gizli" ibaresi bulunan 41 belge ele geçirildi.



Gültekin'in, incelenmek üzere Genelkurmay Başkanlığına gönderilen belgeleri "bulundurma/atandığı birliğe götürme yetkisinin" olmadığının belirlenmesi üzerine, şüpheli hakkında adli işlem yapılması için suç duyurusunda bulunuldu.



Soruşturma sonucu Gültekin'in, "devletin güvenliğine ilişkin gizli belgeleri temin etme" suçundan cezalandırılması talebiyle iddianame hazırlandı. Gaziantep 8. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, Metin Gültekin'in, "tutuklu olduğu için odasında yapılan aramaya iştirak edemediğini ve el konulan eşyaların kendisine ait olup olmadığını bilmediğini" öne sürerek yaptığı itirazın da mahkemece reddedildiği belirtildi.



Sanık Gültekin hakkında, FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında 5. Zırhlı Tugay Komutanlığında yaşananlara ilişkin 36 sanığın yargılandığı Gaziantep 8. Ağır Ceza Mahkemesindeki davada da "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası isteniyor.