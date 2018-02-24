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    'Zeytin Dalı'nda son durum

    AA-DHA-İHA
    24.02.2018 - 10:05 | Son Güncelleme:

     Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) tarafından terör örgütüne karşı Afrin’de yürütülen Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Ebu Kab ve Hacılar köyü teröristlerden temizlendi. TSK harekatın başlangıcından bu yana 1931 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

    Türk Silahlı Kuvvetleri ve ÖSO tarafından Suriye’nin kuzeybatısındaki Afrin bölgesinde, PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ’a karşı yürütülen Zeytin Dalı Harekatı kapsamında köyler teröristlerden temizlenmeye devam ediyor. Cinderes'teki terör mevzileri sabaha kadar bombalandı. Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Afrin’de Ebu Kab ve Hacılar köyü de teröristlerden temizlendi.

    GENELKURMAY'DAN AÇIKLAMA

    Genelkurmay Başkanlığı’ndan, 32 askerin şehit olduğu, 9 sivilin de hayatını kaybettiği harekatın son durumuna ilişkin bilgilendirme yapıldı. Bilgilendirmede 58’i son 24 saatte olmak üzere, harekatın başından beri toplam 1931 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.

    Etiketler: TSK , Zeytin Dalı , Zeytin Dalı Harekatı , son dakika
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