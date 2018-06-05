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    TSK'dan son dakika hava harekatı açıklaması

    Hürriyet Haber
    05.06.2018 - 10:07 | Son Güncelleme:

    TSK'dan yapılan açıklamada, "Irak kuzeyi Zap bölgesine yönelik olarak 04 Haziran 2018 tarihinde düzenlenen hava harekâtı neticesinde, bölücü terör örgütü mensubu silahlı 3 terörist etkisiz hale getirilmiştir" denildi.

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    Etiketler: TSK , terörle mücadele , hava harekatı
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