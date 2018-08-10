TSK'dan son dakika açıklaması! 5 terörist öldürüldü...
TSK, Irak kuzeyi Hakurk bölgesine düzenlenen hava harekatında bölücü terör örgütü mensubu 5 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Irak kuzeyi Hakurk bölgesine düzenlenen hava harekatında bölücü terör örgütü mensubu 5 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
TSK'dan yapılan yazılı açıklamada, "Irak kuzeyi Hakurk bölgesine 10 Ağustos 2018 tarihinde düzenlenen hava harekatı neticesinde, bölücü terör örgütü mensubu silahlı 5 terörist etkisiz hale getirilmiştir" denildi.
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