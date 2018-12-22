TSK'dan son dakika açıklaması
Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesine düzenlenen hava harekatında, üs bölgelerine saldırı hazırlığındaki 2 terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiği bildirildi.
Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Metina bölgesine bugün hava harekatı düzenlendi. Hava harekatı neticesinde, terör örgütüne ait silah, mevzi ve mühimmat depoları imha edildi, üs bölgelerine saldırı hazırlığındaki silahlı 2 terörist etkisiz hale getirildi.
SON 24 SAATTE YAŞANANLAR
Yorumları Göster
Yorumları Gizle