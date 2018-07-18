TSK'dan son dakika açıklaması!
TSK'dan yapılan açıklanada, "Irak kuzeyi Hakurk ve Siirt/Eruh bölgelerine 17 Temmuz 2018 tarihinde icra edilen hava harekâtları neticesinde, bölücü terör örgütü mensubu toplam altı silahlı terörist etkisiz hale getirilmiştir" denildi.
Genelkurmay Başkanlığının resmi Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk ve Siirt'in Eruh bölgelerinde tespit edilen bölücü terör örgütü üyelerine yönelik dün hava harekatları düzenlendi. Hava harekatlarında, 6 silahlı terörist etkisiz hale getirildi.
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