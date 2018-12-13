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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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Hurriyet.com.tr-AA
13.12.2018 - 21:30, Son Güncelleme:

TSK'dan Sincar ve Karacak Dağı'na hava harekatı

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TSK'dan Sincar ve Karacak Dağı'na hava harekatı

Türk Silahlı Kuvvetlerince, Irak'ın kuzeyinde teröristler tarafından üs olarak kullanılan Sincar ve Karacak Dağı bölgelerine hava harekatı düzenlendi. Aynı bölgelere Türk Hava Kuvvetleri'nin, 25 Nisan’da düzenlediği operasyon büyük ses getirmişti. ABD'li askerler ile YPG'li teröristler bölgede incelemelerde bulunmuştu.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, PKK/KCK/PYD/YPG ve diğer terörist unsurları etkisiz hale getirerek, Irak'ın kuzeyinden halka ve güvenlik güçlerine yönelik terör saldırılarını bertaraf etmek ve hudut güvenliğini sağlamak için Birlemiş Milletler Antlaşması'nın 51'inci maddesi çerçevesinde uluslararası hukuktan doğan meşru müdafaa hakları doğrultusunda hava harekatı yapıldı.

Irak'ın kuzeyine yönelik hava harekatında teröristler tarafından üs olarak kullanılan Sincar ve Karacak Dağı bölgelerindeki terör hedefleri vuruldu. Teröristlere ait barınak, sığınak, mağara, tünel ve depoların hedef alındığı harekatın planlama ve icrasında sivil halkın can ve mal güvenliğiyle çevrenin korunmasına yönelik azami hassasiyet gösterildi.

Açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetleri geçmişte olduğu gibi bugün de ülkemizin ve milletimizin beka ve güvenliği için kendisine verilen görevleri, sarsılmaz bir inançla yerine getirme azim ve kararlılığındadır." ifadesi kullanıldı.

İLK OPERASYON BÜYÜK YANKI UYANDIRMIŞTI

TSK'nın 25 Nisan’da Irak- Suriye sınır geçiş hattında bulunan Sincar Dağı ile Suriye'nin kuzey doğusunda bulunan Derik ilçesi yakınlarındaki Karacak Dağı’ndaki PKK-YPG hedeflerini vurması büyük yankı uyandırmıştı. 

TSKdan Sincar ve Karacak Dağına hava harekatı

Bombardımanın ardından ABD'li askerler ile YPG'li teröristler, Karacak Dağı'nda vurulan yerleri incelemişti. Amerikalı bir komutanın öncülüğünde yapılan inceleme sırasında YPG sözcüsü Redur Halil ile diğer YPG'li üst düzey yöneticiler de hazır bulunmuştu. 

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