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    TSK'dan Kuzey Irak'a hava harekatı: 8 hedef imha edildi

    AA
    15.03.2018 - 08:18 | Son Güncelleme:

    Türk Silahlı Kuvvetleri'nce Irak'ın kuzeyindeki Hakurk ve Zap bölgelerine dün düzenlenen hava harekatında teröristlere ait 8 hedef imha edildi.

    TSK’dan yapılan açıklamada, Irak'ın kuzeyinde terör örgütüne ait hedeflerin etki altına alınmasına devam edildiği bildirilerek, Hakurk ve Zap bölgelerinde keşif ve gözetleme vasıtaları ile karakol/üs bölgeleri ile bölgede görevli birliklere saldırı hazırlığında oldukları tespit edilen bölücü terör örgütü mensuplarına yönelik 14 Mart 2018 tarihinde hava harekatı düzenlendiği; teröristlere ait barınak, sığınak ve silah mevzii olarak kullanılan 8 hedefin imha edildiği aktarıldı. Harekata katılan uçakların emniyetle üslerine döndüğü ifade edildi.

    Etiketler: TSK , Hakurk , Kuzey Irak , hava harekatı , Zap , gündem
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