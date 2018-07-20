TSK'dan Kuzey Irak'a hava harekatı
TSK'dan yapılan açıklamada, Irak’ın kuzeyinde Avaşin-Basyan, Zap ve Hakurk bölgelerine dün düzenlenen hava harekatlarında terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak ve sığınak olarak kullanılan hedefler imha edildiği belirtildi.
Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Irak'ın kuzeyindeki Avaşin-Basyan Zap ve Hakurk bölgesine dün hava harekatı düzenlendi. Savaş uçakları, bölgede teröristlerce silah mevzisi, barınak ve sığınak olarak kullanılan hedefleri tam isabetle vurdu.
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